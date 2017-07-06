Камчатский метеокомментарий, 6 июля (187/178)

06.07.2017 05:24:53 (GMT+12)

В 5.00 в Петропавловске-Камчатском было +6°C, небольшая облачность, штиль, атмосферное давление: 734 мм рт. ст., относительная влажность: 98%.



Предварительный прогноз:



Утро: +7°С, небольшая облачность, возможен небольшой дождь.



День: +15°С, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь.



Вечер: +16°С, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь.



Геомагнитная обстановка: 5 — 24 часа — небольшие возмущения.



Долгота светового дня: 16’48’’ (-2”).



Луна: 93%, растущая.



Сегодня — Аграфена.



Народ приметил: Аграфена-лютые коренья. Аграфены-купальницы. В этот день проводились общие купанья с песнями, говорили: «закупываются». На Руси исстари парились в этот день утреннею порою в банях. Купание в реках начиналось с полдня и продолжалось до позднего вечера. Одни купаются, другие на берегу поют, поэтому песни не смолкали. Также днем отправлялись в лес заготавливать веники на весь год. В средней полосе обычно березовые, в северных районах — это целые букеты, в которые входит рябина, черемуха, смородина, липа, разные травы. В это время травы уже в самом соку, начинался сбор лечебных, лекарственных трав, кореньев, считали, что накануне и в ночь Ивана Купалы они приобретают особую целебную силу.



Считали: "Репу сей на Аграфену — хороша репа будет".



Именины у Софии и Марфы, у Марии и Ирины, у Ефросинии и Вассы, у Агафьи, Алексея и Михаила, у Дмитрия и Василия, у Андрея и Аркадия, у Арсения и Артемия, у Даниила, у Всеволода. София (греч.) - "мудрость, премудрость". Марфа (Марта) - "наставница" (арам.). Мария (евр.) - первоначальное значение - "горькая", другое значение - "госпожа". Ирина (Арина) с греческого - "мир". Ефросиния с греческого - "радость". Васса с греческого - "пустыня". Агафья - "добрая" (герм.). Алексей с греческого - "защитник, помощь". Михаил в переводе с иврита - "подобный Богу". Не зря это имя носит один из 4х архангелов. Дмитрий с греческого - "принадлежащий богине Деметре". Василий с греческого - "царский". Андрей с греческого - "мужественный, мужчина". Аркадий с греческого - "пастух". Арсений с греческого - "мужественный". Артемий (Артем) с греческого - "здоровый". Даниил с иврита - "судья Божий". Всеволод со славянского - "всем владеющий".



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 7 июля, 4.45 (кмч).



Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».



