За убийство мильковчанина под суд пойдет рецидивист из Омска

05.07.2017 20:24:54 (GMT+12)
Мильковским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя города Омск, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105, ч.1 ст. 158 УК РФ (убийство, кража).
По версии следствия 01 мая 2017 года в ночное время обвиняемый в ходе ссоры нанес обухом топора не менее восьми ударов по голове в теменную и затылочную области своему 44-летнему знакомому жителю села Мильково. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия – в 400 метрах от территории ФКУ ИК-7 УФСИН России по Камчатскому краю, где и был обнаружен впоследствии.
После совершения убийства злоумышленник завладел имуществом погибшего, в том числе денежными средствами в сумме более 250 000 рублей, затем спрятал труп, засыпав его опилками. Сокрыв следы преступления, обвиняемый покинул Мильковский район и 06 мая 2017 года вылетел в город Омск, где скрывался от органов предварительного следствия и полиции, периодически меняя адреса проживания.
17 мая 2017 года место нахождения злоумышленника установлено, он задержан и этапирован на Камчатку.
Установлено, что обвиняемый ранее неоднократно судим, в том числе за преступления против личности и собственности, официально нигде не трудоустроен, в браке не состоит, детей на иждивении не имеет, в ходе следствия он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.
Денис ВОЛОЩЕНКО, и.о. старшего помощника руководителя
следственного управления
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