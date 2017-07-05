По факту столкновения пассажирского микроавтобуса с экскаватором проводится процессуальная проверка

05.07.2017 20:22:43 (GMT+12)
Следственным отделом по г. Петропавловск-Камчатский следственного управления СК России по Камчатскому краю проводится процессуальная проверка по факту столкновения в г. Петропавловске-Камчатском пассажирского микроавтобуса с экскаватором в результате отказа тормозной системы.
По предварительным данным 04 июля 2017 года в Петропавловске-Камчатском во время движения в районе улицы Владивостокская у пассажирского микроавтобуса, в котором находились пассажиры, отказали тормоза. С неисправной тормозной системой микроавтобус проехал до остановки «Краевая больница», где совершил касательное столкновение с автомобилем «Toyota Land Cruiser».
Несмотря на «препятствие» и принятые иные меры для аварийного торможения, у водителю не удалось остановить транспортное средство, в связи с чем в районе Комсомольской площади микроавтобус въехал на пригорок к автостоянке перед гостиницей «Авача», где совершил столкновение со стоявшим в указанном месте экскаватором «HYUNDAI». В результате столкновения различные травмы получили четыре пассажира микроавтобуса и водитель тойоты, детей среди них нет. Всем пострадавшим назначено амбулаторное лечение.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе установление технического состояния микроавтобуса, водитель которого оказывал услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Денис ВОЛОЩЕНКО, и.о. старшего помощника руководителя
следственного управления
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