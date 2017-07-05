Камчатские полицейские подвели итоги очередных антинаркотических мероприятий

05.07.2017 20:18:31 (GMT+12)

С 21 по 30 июня на Камчатке прошел ряд мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, который отмечался 26 июня.



В работе активное участие приняли члены общественного совета при УМВД России по Камчатскому краю.

Для детей, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, были организованы выезды на полигоны, где ребята приняли участие в увлекательной военно-патриотической игре «Зарница».



Инициатором выступил член общественного совета при УМВД России по Камчатскому краю Константин Третьяков, который является председателем Камчатской краевой общественной Спортивно-патриотической организации «Федерация Страйкбола Камчатки».



Об истории восточных единоборств подросткам из Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей рассказал тренер 1 категории по каратэ киокушинкай Александр Смирнов. Кроме того сэнсэй провел с ребятами спортивную тренировку.



В прошедших мероприятиях также приняли участие представители Камчатской православной епархии – священнослужители организовали ряд профилактических бесед в войсковых частях Камчатского края. А с призывниками встретились специалисты Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД Росси по Камчатскому краю. На сборном пункте Военного комиссариата проведены профилактические лекции об ответственности за преступления и правонарушения, совершаемые в сфере незаконного оборота наркотиков. Там же инспекторы-кинологи вместе со служебными собаками обследовали территорию сборного пункта на выявление возможного сбыта, приобретения и потребления наркотических средств. В завершении будущие защитники Родины увидели, как служебная собака выполняет задание по поиску имитатора запаха наркотических средств.



Не остались в стороне и воспитанники группы правовой направленности «Дозор», образованной на базе СОШ № 1 города Елизово. В День молодежи в центре Петропавловска-Камчатского и Елизово ребята распространяли информационные листовки с телефоном доверия, а также контактами служб наркологической и профилактической помощи.



Полиция напоминает, что в УМВД России по Камчатскому краю работает круглосуточный телефон доверия (8-4152) 42-53-53, по которому граждане могут сообщить о любых преступлениях, в том числе по линии незаконного оборота наркотиков. В Камчатском краевом наркодиспансере ведет прием подростковый врач-нарколог, телефон: 23-47-62. Взрослые могут обратиться за помощью по номеру: 23-47-61. Круглосуточную консультацию нарколога можно получить по номеру 26-17-75.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю

