Завершено расследование жестокого убийства

05.07.2017 20:16:42 (GMT+12)

Следственным отделом по г. Петропавловск-Камчатский следственного управления СК России по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя города, совершившего уголовно-наказуемое деяние, предусмотренное ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).



По версии следствия, 31.03.2017, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в своей квартире, расположенной в одном из домов по ул. Океанская в г. Петропавловске-Камчатском, где также находилась приглашенная им для совместного проведения вечера, ранее не знакомая 26–летняя женщина, в ходе ссоры, возникшей из-за отказа потерпевшей в интимной близости, нанес ей не менее пяти ударов неустановленным твердым предметом в шею и спину. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.



Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, вследствие хронического психического расстройства мужчина не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, то есть находился в состоянии невменяемости.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения постановления о применении принудительной меры медицинского характера и передачи в суд.



Денис ВОЛОЩЕНКО, и.о. старшего помощника руководителя

следственного управления





