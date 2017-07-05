ГИМС призывает камчатцев соблюдать правила безопасного поведения во время отдыха на водоёмах на маломерных судах

05.07.2017 20:14:15 (GMT+12)

С наступлением тепла и открытием сезона навигации владельцы маломерных судов вышли на водоёмы Камчатского края. О том, что во время прогулок по воде следует соблюдать правила безопасного поведения, продолжают напоминать инспекторы ГИМС.



Как рассказал заместитель начальника Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Камчатскому краю Никита Хмелев, по статистике, в летний период времени резко возрастает количество происшествий на воде.



«Трагедии, в основном, происходят потому что туристы и рыбаки нарушают правила безопасного поведения на воде — передвигаются на лодке, не надев спасательный жилет (либо просто накидывают его сверху, но не застегивают положенным образом), в одиночку, не предупредив никого о своем намерении и о маршруте движения. Если человек передвигается на маломерном судне в застегнутом спасательном жилете, в случае опрокидывания лодки или катера, либо выпадения человека за борт ему, как правило, удается спастись», — подчеркнул Н. Хмелев.



Он добавил, что основные правила безопасности на водоеме очень просты: не передвигаться на маломерном судне и не купаться в реках и озерах в состоянии алкогольного опьянения, при передвижении в лодке или катере обязательно надевать и правильно застегивать спасательный жилет (застегивать его следует на все имеющиеся застежки, при этом продев лямки жилета между ног), перед выходом на воду уточнить прогноз погоды и в случае неблагоприятного прогноза воздержаться от плавания.

Выполнение этих несложных правил поможет избежать трагедии с вами и вашими близкими.



Пресс-служба Главного управления МЧС России по Камчатскому краю

