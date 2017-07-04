Из прогноза МЧС по Камчатскому краю с 5 по 11 июля 2017 года

05.07.2017 19:11:52 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, Министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института Вулканологии и Сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



В период с 5 по 11 июля 2017 г. на территории Камчатского края вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных комплексом сложных метеорологических явлений, оценивается как повышенная.



Сохраняется повышенная вероятность загораний травы и возникновения очагов природных пожаров по причине увеличения среднесуточной температуры и нарушения правил пожарной безопасности в лесах, в районах дачных участков, а также черте населённых пунктов.



В связи с прошедшими обильными осадками сохраняется вероятность развития неблагоприятного гидрологического явления с подтоплением хозяйственных и социальных объектов.



Сохраняется вероятность пропажи и травмирования людей, осуществляющих туристическую и спортивную деятельность, переходы между населенными пунктами, в связи некачественной экипировкой, недостаточным знанием местности, сходом одиночных лавин в отдаленных горных районах и нападением диких животных.



Сохраняется вероятность дорожно-транспортных происшествий, связанных с недостаточной освещённостью проезжей части и нарушением правил дорожного движения на дорогах края.



Метеорологическая обстановка:



В период с 5 по 11 июля 2017 г. на территории Камчатского края вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных комплексом сложных метеорологических явлений, оценивается как повышенная.



5 июля на северные и южные районы продолжит оказывать влияние фронт Беринговоморского циклона. В Тигильском, Олюторском, Пенжинском, Усть-Большерецком, Елизовском, Мильковском, Быстринском, Соболевском, Усть-Камчатском районах, Петропавловск-Камчатском ГО и Вилючинском ГО. Ожидается выпадение осадков в виде дождя (3-6 мм за 12 часов), умеренный ветер 5-10 м/с, в порывах до 12 м/с.



По предварительному прогнозу 8 - 9 июля на южные районы полуострова начнет оказывать влияние Охотоморский циклон. В Соболевском, Усть-Большерецком, Елизовском, Мильковском, Быстринском, Усть-Камчатском районах, Петропавловск-Камчатском и Вилючинском ГО прогнозируется выпадение умеренных, местами сильных осадков (до 22 мм за 12 часов), ветер в порывах не превысит 14 м/с. Циклон продолжит оказывать влияние до 11 июля включительно.



В указанный прогнозный период в акваториях Тихого океана, Охотского и Берингова морей ожидается волнение до 4-6 м. Вероятность получения предупреждений об опасных гидрометеорологических явлениях на территории и на прилегающей акватории Камчатского края от ФБГУ «Камчатское УГМС» оценивается как умеренная.



Среднесуточная температура ожидается: в краевом центре – в интервале от +9°С до +17°С, в южных районах края – в пределах от +8°С до +22°С, в центральных – в пределах от +11°С до +29°С, в северных районах – в пределах от +6°С до +23°С.



Гидрологическая обстановка:



Исходя из прогнозируемых осадков вероятность получения предупреждений о неблагоприятных и опасных гидрологических явлениях от группы речных гидрологических прогнозов ФГБУ «Камчатское УГМС» повышенная.



Согласно ГБ от 04.07.2017 г. группы речных прогнозов ФГБУ «Камчатское УГМС»:

В нижнем течении реки Камчатка в п. Ключи сохраняется формирование максимальных уровней половодья. В Пенжинском и Олюторском районах отмечаются дождевые паводки, интенсивностью 5-50 см/сут. На остальных реках края преимущественно понижение уровней воды.



Выход воды на пойму наблюдается на реках: Кашкан - с. Пущино, Камчатка - с. Верхне-Камчатск, Кирганик - с. Кирганик Мильковского района; Быстрая - с. Малки Елизовского района; Камчатка - п. Козыревск, Камчатка - п. Ключи Усть-Камчатского района; Амчигача - с. Усть-Большерецк Усть-Большерецкого района; Апука - с. Ачайваям Олюторского района, без ущерба.



Сейсмическая активность:



В г. Петропавловске-Камчатском и г. Елизово землетрясений с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-ти балльной шкале MSK не ожидается.



Вероятность возникновения ЧС до муниципального характера, связанных с разрушениями, вызванными сейсмическими событиями – не выше 0,3.



Вулканическая активность:



Повышена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, не выше локального характера, при попадании воздушных судов в зоны пепловых выбросов (источник ЧС – активность вулканов: Шивелуч, Ключевской, Карымский и Безымянный).



(Благодарим ГУ МЧС за предоставленные материалы).