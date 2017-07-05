Обзор газеты «Мильковские новости» за 6 июля 2017 года

05.07.2017 18:42:27 (GMT+12)
«ЛЮБИМЫЙ КРАЙ, ЦВЕТИ И ПРОЦВЕТАЙ!»: О праздновании 10-лети Камчатского края в Милькове;
«ГДЕ РОДНОЙ КРАЙ – ТАМ И РАЙ»: В клубе молодых инвалидов «Мир открыт для всех» КГУ «Мильковский Центр социального обслуживания населения»;
«СЕМЬЁЙ ДОРОЖИТЬ – СЧАСТЛИВЫМ БЫТЬ»: О «золотых семейных парах мильковчан;
«КАНИКУЛЫ НА БОРТУ «КАРАБЛИКА ДЕТСТВА»: о работе первой смены ДОЛ на базе КГАУ «Камчатский центр дя несовершеннолетних»;
«ЛЕТНЯЯ КИНОЭКСПЕДИЦИЯ»: Новый проект видеостудии «Новое поколение» районного Дома детского творчества школьников;
«МАРШРУТАМИ ВЕЛИКОЙ СЕВЕРНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ»: встреча участников автопробега с мильковчанами.
А также официальная информация, новости Камчатского полуострова, реклама, объявления.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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