Обзор газеты «Мильковские новости» за 6 июля 2017 года

05.07.2017 18:42:27 (GMT+12)

Обзор газеты «Мильковские новости» за 6 июля 2017 года

«ЛЮБИМЫЙ КРАЙ, ЦВЕТИ И ПРОЦВЕТАЙ!»: О праздновании 10-лети Камчатского края в Милькове;

«ГДЕ РОДНОЙ КРАЙ – ТАМ И РАЙ»: В клубе молодых инвалидов «Мир открыт для всех» КГУ «Мильковский Центр социального обслуживания населения»;

«СЕМЬЁЙ ДОРОЖИТЬ – СЧАСТЛИВЫМ БЫТЬ»: О «золотых семейных парах мильковчан;

«КАНИКУЛЫ НА БОРТУ «КАРАБЛИКА ДЕТСТВА»: о работе первой смены ДОЛ на базе КГАУ «Камчатский центр дя несовершеннолетних»;

«ЛЕТНЯЯ КИНОЭКСПЕДИЦИЯ»: Новый проект видеостудии «Новое поколение» районного Дома детского творчества школьников;

«МАРШРУТАМИ ВЕЛИКОЙ СЕВЕРНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ»: встреча участников автопробега с мильковчанами.

А также официальная информация, новости Камчатского полуострова, реклама, объявления.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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