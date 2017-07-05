Обзор еженедельника "Камчатский край" за 5 июля 2917 года

05.07.2017 18:33:43 (GMT+12)

ДЕСЯТИЛЕТИЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСПЕХИ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ.



ВАЛЕРИЙ РАЕНКО - ОБ ИТОГАХ ЗАВЕРШИЕВШЕГОСЯ ПАРЛАМЕНТСКОГО СЕЗОНА.



СУДЕБНАЯ СИСТЕМА КАМЧАТКИ: ИТОГИ, ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ.



ТРИ МИЛЛИОНА ОТ РКЗ-55. Фигурант задержан, комментариев нет в интересах следствия.



НАСОБИРАЛИ НА ЗНАТНУЮ ГЛАЗУНЬЮ! В Командорском заповеднике прошел традиционный сбор яиц топорка.