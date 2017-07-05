Обзор еженедельника "Камчатский край" за 5 июля 2917 года

05.07.2017 18:33:43 (GMT+12)

Обзор еженедельника "Камчатский край" за 5 июля 2917 года

ДЕСЯТИЛЕТИЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСПЕХИ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ.

ВАЛЕРИЙ РАЕНКО - ОБ ИТОГАХ ЗАВЕРШИЕВШЕГОСЯ ПАРЛАМЕНТСКОГО СЕЗОНА.

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА КАМЧАТКИ: ИТОГИ, ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ.

ТРИ МИЛЛИОНА ОТ РКЗ-55. Фигурант задержан, комментариев нет в интересах следствия.

НАСОБИРАЛИ НА ЗНАТНУЮ ГЛАЗУНЬЮ! В Командорском заповеднике прошел традиционный сбор яиц топорка.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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