Этим летом камчатские водители будут чаще встречать сотрудников ГИБДД

05.07.2017 14:06:42 (GMT+12)

Вчера сотрудники камчатской Госавтоинспекции перешли на усиленный вариант несения службы.



Каждый день на дорогах Петропавловска-Камчатского, Елизово, Вилючинска и аварийных участках загородных трасс будут работать десятки дополнительных экипажей. Рабочий день сотрудников аппарата ГИБДД увеличен на несколько часов.



Меры призваны исправить ситуацию, сложившуюся на дорогах края. Увеличилось число ДТП с пострадавшими, число погибших и раненых в них людей, в том числе детей. Наиболее неблагоприятная обстановка сложилась на территориях краевого центра и Елизовского района.



Причина любого ДТП -нарушение Правил дорожного движения одним из его участников. Поэтому задача инспекторов строго следить за соблюдением ПДД водителями и пешеходами и пресекать правонарушения. Особое внимание инспекторы будут уделять состоянию автомобилистов - каждое пятое ДТП произошло по вине нетрезвого водителя. В работе будут активно применяться средства фото- и видеофиксации, в некоторых случаях - скрытое наблюдение. Запланировано проведение ряда специальных профилактических мероприятий по пресечению отдельных видов правонарушений.

ГИБДД призывает жителей края принять во внимание эту информацию, отнестись к ней с пониманием и не допускать правонарушений.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

