В Милькове сегодня

05.07.2017 12:34:10 (GMT+12)

В Милькове сегодня дождь... То моросящий - ленивый и нудный, то шумный, как водопад, но в любом случае какой-то нескончаемый. Горы "закрылись", ощущение, что село накрыло серым блёклым куполом.



Фото: Елена ЛАБЗОВА.