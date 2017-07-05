Не отчитался о доходах

05.07.2017 11:32:03 (GMT+12)

Елизовская городская прокуратура Камчатского края в ходе проверки, проведенной по информации Министерства территориального развития Камчатского края, установила, что один из депутатов Собрания депутатов Корякского сельского поселения Елизовского района не представил сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год на себя и свою супругу.

Прокуратура 30 мая 2017 г. внесла представление в Собрание депутатов с требованием о досрочном прекращении полномочий депутата, нарушившего Закон «О противодействии коррупции».

По результатам рассмотрения представления на сессии, состоявшейся 27 июня, полномочия депутата Собрания депутатов Корякского сельского поселения Николая Жеребцова прекращены.

Решение вступило в силу.

Напомним, что в соответствии с законодательством о местном самоуправлении и противодействии коррупции депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, обязаны отчитываться о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также предоставлять аналогичные сведения в отношении своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Указанные сведения предоставляются ежегодно не позднее 30 апреля, они должны быть полными и достоверными.

Неисполнение вышеперечисленными публичными лицами установленной законом обязанности по предоставлению сведений о доходах и расходах влечет досрочное прекращение их полномочий.


Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению


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