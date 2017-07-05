В Коряках сегодня

05.07.2017 11:06:51 (GMT+12)

В Коряках сегодня пасмурно, тихо. Ночью прошел небольшой дождь. Температура воздуха +12.



Всем хорошего настроения и удачного дня!



На снимке: справа - та самая пекарня, где выпекают вкусный корякский хлеб.



Фото: Максим БОДА.