Происшествия на дорогах края

05.07.2017 10:04:33 (GMT+12)

За прошедшие сутки на территории Камчатского края зарегистрировано 18 столкновений без пострадавших и четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых различные травмы получили восемь человек.



Выявлены семь водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Выявлены четыре пешехода, которые нарушили Правила дорожного движения. На стоянку специального хранения отправлено девять единиц автотранспорта. За нарушение административного законодательства в приёмник-распределитель помещён один гражданин.



4 июля в 09:00 в районе дома №33 по проспекту 50 лет Октября в г. Петропавловске-Камчатском 29-летний житель краевого центра, управляя рейсовым автобусом «Хундай Аэросити», двигаясь по маршруту №4 «Автостанция 10 км - ТЭЦ 2», при резком торможении допустил падение 38-летней пассажирки. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получила пассажирка, ей медики рекомендовали амбулаторное лечение.



В этот же день в 12:20 напротив дома №61 по улице Ленинградская в г. Петропавловске-Камчатском 49-летний житель краевой столицы, управляя рейсовым автобусом «Ссанг Ёнг Истана», в пути не обеспечил исправное техническое состояние транспортного средства в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации (со слов водителя во время движении произошла поломка тормозной системы транспортного средства), в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Тойота Лэнд Крузер» под управлением 59-летнего гражданина. После чего автобус по инерции продолжил движение вперёд, где совершил наезд на экскаватор «Робекс», расположенным на стоянке для транспортных средств. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил водитель «Тойоты Лэнд Крузер», а также четыре пассажира рейсового автобуса, гражданки 72-х, 65-ти и 36-ти лет, и 19-летний парень. Пятерым пострадавшим медики рекомендовали лечение по месту жительства.



В этот же день в 13:50 на участке дороги в районе 1 км 950 м автодороги жилой район Приморский - жилой район Рыбачий г. Вилючинска 36-летний вилючинец, управляя мотоциклом «ИЖ Планета-5» без государственного регистрационного знака, не имеющий права управления транспортным средством, без мотошлема, двигаясь из п. Рыбачий в сторону п. Приморский, не обеспечил постоянный контроль над транспортным средством, в результате чего совершил съезд с проезжей части дороги на правую обочину, где совершил наезд на элемент столботроссового дорожного ограждения. В результате ДТП мотоциклист с различными травмами госпитализирован в вилючинскую городскую больницу.



В этот же день в 17:50 напротив дома №13 по проспекту 50 лет Октября в г. Петропавловске-Камчатском 68-летний житель краевой столицы, управляя рейсовым автобусом «ДЭУ», совершил наезд на 23-летнего пешехода, переходящего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения, он был госпитализирован в нейрохирургическое отделение камчатской краевой больницы, но в дальнейшем самостоятельно покинул лечебное учреждение.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

