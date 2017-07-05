Экскаватор за миллион

05.07.2017 09:58:45 (GMT+12)
28 июня 2017 года следователем следственного отделения ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Установлено, что потерпевший – 35-летний житель Вилючинска в мае этого года увидел на сайте «Дром» объявление о продаже в Приморском крае экскаватора-погрузчика, который он хотел приобрести для работы. По телефону, указанному в сообщении, он связался с неустановленным лицом и обсудил с ним наличие техники и условия продажи.
Далее «продавец» прислал на электронную почту вилючинца копии якобы своего паспорта гражданина Российской Федерации и фотографию экскаватора.
23 мая 2017 года мужчина через банкомат «Сбербанка России» перевел 1 000 000 рублей в счет оплаты покупки и попытался связаться с «продавцом», однако его телефон был выключен.
Решение о возбуждении уголовного дела прокуратура Вилючинска признала законным и обоснованным.
В настоящее время по уголовному делу осуществляется предварительное расследование, направленное на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры города.
Кроме того, за 6 месяцев 2017 года в городе подводников правоохранительные органы возбудили еще 8 уголовных дел по фактам хищения денежных средств с использованием информационных технологий на сумму 302,5 тысячи рублей. Теперь сумма средств, которых вилючинцы лишились из-за своей доверчивости, пополнилась на миллион рублей.
Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению
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