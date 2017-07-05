Алименты с индексацией

05.07.2017 09:54:43 (GMT+12)

Прокуратура ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края провела проверку соблюдения прав несовершеннолетних в части исполнения родителями обязанности по содержанию своих несовершеннолетних детей.



Установлено, что в первом полугодии 2017 года у нескольких нерадивых вилючинцев возникла задолженность по уплате алиментов за определенный период времени. Взысканием задолженности в принудительном порядке занимаются судебные приставы-исполнители.

Вместе с тем за просрочку выплат безответственным родителям придется заплатить еще и неустойку.



По результатам проверки прокуратура направила в суд 9 исковых заявлений в интересах несовершеннолетних о взыскании неустойки за просрочку выплаты алиментов с родителей, обязанных выплачивать алименты по решениям суда, и не исполняющих свою обязанность.

Общая сумма компенсаций составит более 320 тысяч рублей. В настоящее время иски находятся на рассмотрении.



Напомним, что в соответствии со статьей 80 Семейного кодекса Российской Федерации родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. В случае если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на их содержание (алименты) взыскиваются с них в судебном порядке.



Согласно пункту 2 статьи 115 Семейного кодекса РФ при образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда, это лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в размере одной второй процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.



При разрешении вопросов, связанных со взысканием с плательщика алиментов неустойки, учитывается, что ответственность за несвоевременную уплату алиментов (уплата неустойки, возмещение убытков) наступает в случае образования задолженности по вине плательщика алиментов. Такая ответственность не может быть возложена на плательщика, если задолженность по алиментам образовалась по вине других лиц, например, в связи с несвоевременной выплатой заработной платы, задержкой или неправильным перечислением алиментных сумм банками и т.п.



При подготовке исковых заявлений в интересах детей прокуратура учитывала, имелась ли у ответчика задолженность по уплате алиментов, выяснялись причины неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по уплате алиментов, а также наличие либо отсутствие вины алиментщика в неуплате или несвоевременной уплате средств на содержание детей.



В силу статьи 60 Семейного кодекса РФ получателем алиментов является не родитель (опекун, попечитель), у которого проживает ребёнок, а сам ребёнок.



Поскольку несовершеннолетние не могут самостоятельно обратиться в суд, законодатель наделил прокурора правом обращения в судебные инстанции за защитой прав и интересов несовершеннолетних граждан.



Результаты рассмотрения исковых заявлений находятся на контроле.





Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению