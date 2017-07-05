Владимир Путин вручил Си Цзиньпину орден Андрея Первозванного

05.07.2017 06:13:53 (GMT+12)

Президент России Владимир Путин вручил председателю КНР Си Цзиньпину орден Святого апостола Андрея Первозванного. Церемония состоялась в Большом Кремлевском дворце, где проходят переговоры лидеров.



"Этот орден - свидетельство признания Россией Ваших особых заслуг в развитие всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими государствами, в укрепление дружбы между народами двух стран", - обратился Путин к Си Цзиньпину, назвав его "дорогим другом". Российский лидер также считает, что Си Цзиньпин "всегда был и остается последовательным сторонником тесного сотрудничества между Россией и Китаем на основе равноправия, доверия, открытости и уважения интересов друг друга".



Путин напомнил, что первый зарубежный визит Си Цзиньпина в качестве председателя КНР состоялся в 2013 году в Россию. "Такие дружеские жесты дорогого стоят, мы это прекрасно понимаем и можем оценить", - заверил президент РФ.



По его оценке, "с тех пор российско-китайское партнерство еще больше укрепилось и продолжает интенсивно развиваться". Глава российского государства особо выделил личную поддержку Си Цзиньпином крупнейших двусторонних проектов в торгово-экономической, военной, военно-технической, гуманитарной областях. "Заметно активизировалось и взаимодействие наших стран и на международной арене", - констатировал Путин.



Орден Святого апостола Андрея Первозванного был учрежден в 1698 году Петром Первым и является старейшей из российских государственных наград. Он был упразднен в 1918 году и восстановлен в 1998 году указом президента РФ.



Орден Святого апостола Андрея Первозванного - высшая государственная награда России. Этим орденом награждаются выдающиеся государственные и общественные деятели и другие граждане Российской Федерации за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России. Этой награды могут быть удостоены главы и руководители правительств зарубежных государств за выдающиеся заслуги перед Россией.



Председатель КНР стал третьим иностранцем, награжденным орденом. До него были награждены Гейдар Алиев и Нурсултан Назарбаев.



(ТАСС).