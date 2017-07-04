Обзор «Российской газеты» за 5 июля 2017 года

05.07.2017 05:46:20 (GMT+12)

Прямая речь

Сменить на стройки

Критерии помощи ипотечным заемщикам разработают до конца недели

Ирина Жандарова

Проблему каждого недостроенного дома сегодня приходится решать в «ручном» режиме. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень рассказал на «Деловом завтраке» в «Российской газете», когда дольщиков защитят от рисков банкротства застройщика. А еще дал надежду валютным ипотечникам, которые давно ждут поддержки от государства.

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Совет экспертов

Деньги на вырост

Экономисты предложили вернуться к опережающей индексации пенсий и зарплат бюджетников

Игорь Зубков

Что будет источником роста для нашей экономики? Как не допустить технологического отставания России? Неизбежно ли повышение пенсионного возраста? За «круглым столом» в «Российской газете» собрались ведущие экономисты, эксперты Вольного экономического общества России, чтобы ответить на эти вопросы.

(Участники: Андрей Клепач, член правления ВЭО России, зампред Внешэкономбанка;Михаил Эскиндаров, вице-президент ВЭО России, ректор Финансового университета при правительстве РФ; Сергей Бодрунов, президент Вольного экономического общества России; Виктор Ивантер, действительный член сената ВЭО России, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН)

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Инициатива

Обман себе дороже

За фальсификацию продуктов предлагают ввести миллионные штрафы

Ольга Игнатова

Штрафы за обман покупателей могут быть значительно увеличены. Законодатели внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за преднамеренный фальсификат продуктов питания.

Так, тюменские депутаты предлагают штрафовать не только компании, но и индивидуальных предпринимателей, чего ранее не было в Кодексе об административных правонарушениях. На юридических же лиц, попавшихся на фальсификате не один раз, по мнению законодателей, надо накладывать штраф до миллиона рублей с конфискацией продукции и приостановлением деятельности предприятия на месяц.

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Сотрудничество

Соседи по дружбе

Владимир Путин и и Си Цзиньпин обсудили совместные проекты и проблемы международной безопасности

Кира Латухина

Президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. «Россия и Китай — добрые соседи и надежные друзья», — заверил Си Цзиньпин. Лидеры встретились с представителями СМИ, бизнесменами и представителями общественности — такой формат был организован впервые. По итогам переговоров было подписано около двух десятков документов.

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СВЯЗЬ

Выкинут номер

Правительство поддержало идею лишать анонимности нициаторов рассылки спама

Владислав Куликов

Госдума готовит ко второму чтению законопроект, раскрывающий истинные номера всех, кто рассылает SMS. Такая норма не позволит прятаться за искаженными наборами цифр любителям рассылать спам или тем же коллекторам.

Поправки в закон о связи обязывают оператора связи раскрывать точный номер отправителя SMS. Получатель должен знать, от кого пришло сообщение. Недавно соответствующий закон уже был принят в первом чтении.

Правительственные эксперты инициативу поддержали, высказав некоторые, скорее технические, замечания.

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ПРОЕКТ

ПРОГУЛКА С ПОСАДКОЙ

Полиции разрешат задерживать граждан, гуляющих по тоннелям метро

Владислав Куликов

Правительственная комиссия по законопроектной работе одобрила инициативу, разрешающую полиции составлять протоколы на так называемых диггеров: тех, кто тайно гуляет по тоннелям метро.

Специальные поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. Инициатива касается, конечно, не только диггеров, а всех, кто так или иначе нарушает правила транспортной безопасности. Например, проникает в закрытые зоны. Теперь полиции разрешат составлять протоколы на тех, кто нарушил правила умышленно. И самостоятельно привлекать к ответственности тех, кто сделал это по неосторожности.

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РЫНОК ТРУДА

Работают не по-детски

Права подростков при трудоустройстве нарушаются все чаще

Марина Гусенко

С каждым годом число подростков, которые официально устраиваются на работу в период каникул, снижается. Об этом рассказал директор департамента занятости населения Минтруда России Михаил Кирсанов и этот тезис он подтвердил цифрами.

Тенденцию он объяснил тем, что предприятия стали брать тинейджеров на работу напрямую, а не через службы занятости. И часто делают это неофициально и с нарушением прав юношей и девушек. Берут без оформления договора и трудовой книжки, бывает, что ставят на вредные или опасные работы, что запрещено законом.

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ФИНАНСЫ

Смотря как считать

Объем теневой экономики в России в два раза меньше, чем считают международные аналитики

Ольга Игнатова

К 2025 году объем теневого сектора в экономике России достигнет почти 40 процентов. Такой прогноз опубликовала международная организация АССА — Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров. Но эксперты, опрошенные «РГ», готовы поспорить с этой цифрой.

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БЮДЖЕТ

Ищут полезное в ископаемом

Повышенный налог на нефтяников продлят до 2021 года

Александра Воздвиженская

Налоговую нагрузку на российских нефтяников все же увеличат, несмотря на позицию минэнерго, которое выступало против этого. Так, срок действия повышенной ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти продлят до 31 декабря 2020 года, чтобы покрыть часть дефицита бюджета.

По оценкам экспертов, в денежном выражении выигрыш будет не столь существенным, как от сделки с ОПЕК, но на объемах нефтедобычи это скорее всего отразится негативно.

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Проект

Граница станет проще

ФСБ предлагает смягчить правила пограничного режима

Владислав Куликов

Федеральная служба безопасности подготовила проект новых правил пограничного режима.

Одно из нововведений: теперь в приказе особо оговорят, что в пограничной полосе нельзя вести съемку с воздуха — с беспилотных летательных аппаратов. В первую очередь подразумеваются квадрокоптеры, но не только они. Подняться с камерой на дельтаплане и вести съемку в приграничной полосе тоже будет запрещено. Под особую защиту берутся и пограничные знаки, и различные предупреждающие указатели. Но некоторые правила смягчаются. В первую очередь это касается какой-то хозяйственной деятельности.

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Дискуссия

Интересная история

Владимир Мединский впервые отвечает критикам своей диссертации

Владимир Мединский, профессор МГИМО, доктор исторических наук

В дискуссию (назову это мягко) вокруг своей диссертации я не вмешивался.

Во-первых, обвинения казались смехотворными. Во-вторых, не было времени. Дел много, в отличие, видимо, от моих оппонентов. Последние желанный плагиат в моей работе искали-искали, да так и не нашли. В итоге обозвали всю диссертацию «лженаучной».

Поначалу не поверил. Думал, розыгрыш. Ну что за «лженаука» в XXI веке? Не на летающем же острове Лапута поселились граждане из «Диссернета»?

Но, увы, именно этот тезис и стал ключевым в развернувшейся в медиа дискуссии, которую я, будь иных воззрений, сразу бы заклеймил как «травлю». Но «травят» у нас, вы знаете, исключительно вольнодумцев и свободных художников. А таких, как я, «подвергают справедливой критике».

Ссылка на статью: https://rg.ru/2017/07/04/vladimir-medinskij-vpervye-otvechaet-kritikam-svoej-dissertacii.html

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("Российская газета").









