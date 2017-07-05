Камчатский гороскоп, 5 июля

05.07.2017 05:43:42 (GMT+12)
Прогноз представляет Маргарита МИКЛЯЕВА, работник торговли:
Сегодня возможны явные или завуалированные перемены. Изменения могут коснуться сферы финансов, отношений, обучения, коммуникаций, эстетики. Планы требуют уточнения либо коррекции. В условиях нехватки точной информации, может оказать «медвежью услугу» богатое воображение или склонность к суете. Прежде чем что-либо предпринять, желательно осмотреться и заново взвесить варианты.
Опасное место для водителей и пешеходов — улица Колхозная.
Рейтинг дня: 4-.
День благоприятен для жителей улиц Владивостокской, Набережной, Ленинградской, Пограничной, районов АЗС, 11 (в краевом центре), Аэропорт (в Елизове), села Майское, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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