Камчатский гороскоп, 5 июля

05.07.2017 05:43:42 (GMT+12)

Прогноз представляет Маргарита МИКЛЯЕВА, работник торговли:



Сегодня возможны явные или завуалированные перемены. Изменения могут коснуться сферы финансов, отношений, обучения, коммуникаций, эстетики. Планы требуют уточнения либо коррекции. В условиях нехватки точной информации, может оказать «медвежью услугу» богатое воображение или склонность к суете. Прежде чем что-либо предпринять, желательно осмотреться и заново взвесить варианты.



Опасное место для водителей и пешеходов — улица Колхозная.



Рейтинг дня: 4-.



День благоприятен для жителей улиц Владивостокской, Набережной, Ленинградской, Пограничной, районов АЗС, 11 (в краевом центре), Аэропорт (в Елизове), села Майское, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.

