Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 5 июля 2017 года

05.07.2017 05:41:37 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, Министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института Вулканологии и Сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



Метеорологический прогноз:



Южная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, днем на западном побережье северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5,+10°С, при облачности +10,+15°С, днем +15,+20°С, при прояснениях +25,+30°С, на западном побережье +12,+17°С.



Северная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5,+10°С, днем +12,+17°С, при прояснениях до +23°С.



Гидрологическая обстановка:



Выход воды на пойму наблюдается на реках: Кашкан - с. Пущино, Камчатка - с. Верхне-Камчатск, Кирганик - с. Кирганик Мильковского района; Быстрая - с. Малки Елизовского района; Камчатка - п. Козыревск, Камчатка - п. Ключи Усть-Камчатского района; Амчигача - с. Усть-Большерецк Усть-Большерецкого района; Апука - с. Ачайваям Олюторского района, без ущерба.

На реках края прогнозируются колебания уровней воды различной интенсивности.



Природные пожары:



В связи с прогнозируемыми осадками практически на всей территории полуострова ожидается снижение классов пожарной опасности. Вероятность возникновения очагов природных пожаров оценивается как умеренная.

Прогнозируемые классы пожароопасности по данным ИСДМ-Рослесхоз:

Алеутский МР – 1; Быстринский МР – 1; Елизовский МР – 2; Карагинский МР – 1; Мильковский МР – 1; Олюторский МР – 1; Пенжинский МР – 1; Соболевский МР – 1; Тигильский МР – 1; Усть-Большерецкий МР – 1; Усть-Камчатский МР – 1.



Сейсмологический прогноз:



В г. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений более 6 баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.



Прогноз вулканической активности:



Для авиации может быть опасна эксплозивная активность вулканов Шивелуч, Ключевской, Карымский и Безымянный. С учетом активности вулканов сохраняется вероятность (до 0,4) выпадения пепла в близлежащих населённых пунктах.



(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).