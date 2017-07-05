Доброе утро, Камчатка!

05.07.2017 05:32:31 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!

Сегодня среда, 5 июля 2017 года. По старому стилю 22 июня.

По мусульманскому календарю — 11 шауваля [X] 1438 г. хиджры.

По еврейскому календарю — 11 таммуза 5777 г.

ЕСТЬ ПОВОД

День Конституции Армении.

День Кирилла и Мефодия в Чехии.

5 ИЮЛЯ В ИСТОРИИ

1439  Подписана Флорентийская уния – Акт об объединении Православной и Католической церквей.

1841  Томас Кук открыл первое в мире туристическое агентство.

1865  Создана Секретная служба США.

1881  В Египте открыта уникальная древнеегипетская гробница с захоронениями фараонов.

1922  Введены «Нансеновские паспорта» для беженцев.

1924  Открылись VIII летние Олимпийские игры в Париже (Франция).

1946  День рождения бикини – во время показа мод в Париже впервые представлен этот новый женский купальник.

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

1789  Фаддей Булгарин, русский писатель, журналист, критик, издатель.  

1793  Павел Пестель, русский дворянин, декабрист.  

1795  Павел Кукольник, русский историк, преподаватель, поэт, драматург.  

1802 Павел Нахимов, русский флотоводец, адмирал.  

1820  Уильям Джон Ранкин, шотландский инженер и физик.  

1832 Павел Чистяков, русский художник, мастер исторической, жанровой и портретной живописи.  

1857 Клара Цеткин, немецкая социалистка, борец за права женщин.

1888  Герберт Спенсер Гассер, американский психолог, Нобелевский лауреат.  

1889  Жан Кокто, французский писатель, поэт, драматург, художник, режиссер.  
1901  Сергей Образцов, советский театральный деятель, актер и режиссер, основатель театра кукол в Москве.  

1903  Владимир Сутеев, советский художник, писатель, мультипликатор, Заслуженный деятель искусств РСФСР.  

1911  Жорж Помпиду, французский государственный и политический деятель, президент Франции (1969-1974).  

1921  Виктор Куликов, советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза, академик.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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