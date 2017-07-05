Доброе утро, Камчатка!

05.07.2017 05:32:31 (GMT+12)

Сегодня среда, 5 июля 2017 года. По старому стилю 22 июня.



По мусульманскому календарю — 11 шауваля [X] 1438 г. хиджры.



По еврейскому календарю — 11 таммуза 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



День Конституции Армении.



День Кирилла и Мефодия в Чехии.



5 ИЮЛЯ В ИСТОРИИ



1439 Подписана Флорентийская уния – Акт об объединении Православной и Католической церквей.



1841 Томас Кук открыл первое в мире туристическое агентство.



1865 Создана Секретная служба США.



1881 В Египте открыта уникальная древнеегипетская гробница с захоронениями фараонов.



1922 Введены «Нансеновские паспорта» для беженцев.



1924 Открылись VIII летние Олимпийские игры в Париже (Франция).



1946 День рождения бикини – во время показа мод в Париже впервые представлен этот новый женский купальник.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1789 Фаддей Булгарин, русский писатель, журналист, критик, издатель.



1793 Павел Пестель, русский дворянин, декабрист.



1795 Павел Кукольник, русский историк, преподаватель, поэт, драматург.



1802 Павел Нахимов, русский флотоводец, адмирал.



1820 Уильям Джон Ранкин, шотландский инженер и физик.



1832 Павел Чистяков, русский художник, мастер исторической, жанровой и портретной живописи.



1857 Клара Цеткин, немецкая социалистка, борец за права женщин.



1888 Герберт Спенсер Гассер, американский психолог, Нобелевский лауреат.



1889 Жан Кокто, французский писатель, поэт, драматург, художник, режиссер.

1901 Сергей Образцов, советский театральный деятель, актер и режиссер, основатель театра кукол в Москве.



1903 Владимир Сутеев, советский художник, писатель, мультипликатор, Заслуженный деятель искусств РСФСР.



1911 Жорж Помпиду, французский государственный и политический деятель, президент Франции (1969-1974).



1921 Виктор Куликов, советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза, академик.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



