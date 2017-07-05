Камчатский метеокомментарий, 5 июля (186/179)

05.07.2017 05:29:13 (GMT+12)
В 5.00 в Петропавловске-Камчатском было +9°C, облачно, небольшой дождь, штиль, атмосферное давление: 731 мм рт. ст., относительная влажность: 94%.
Предварительный прогноз:
Утро: +10°С, значительная облачность, возможен небольшой дождь.
День: +17°С, облачно, возможен небольшой дождь.
Вечер: +18°С, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка: 6 — 24 часа — небольшие изменения.
Долгота светового дня: 16’50’’ (-1”).
Луна: 88%, растущая.
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 5 июля, 4.45 (кмч).
Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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