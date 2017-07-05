Камчатский метеокомментарий, 5 июля (186/179)

05.07.2017 05:29:13 (GMT+12)

В 5.00 в Петропавловске-Камчатском было +9°C, облачно, небольшой дождь, штиль, атмосферное давление: 731 мм рт. ст., относительная влажность: 94%.



Предварительный прогноз:



Утро: +10°С, значительная облачность, возможен небольшой дождь.



День: +17°С, облачно, возможен небольшой дождь.



Вечер: +18°С, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь.



Геомагнитная обстановка: 6 — 24 часа — небольшие изменения.



Долгота светового дня: 16’50’’ (-1”).



Луна: 88%, растущая.



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 5 июля, 4.45 (кмч).



Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».



