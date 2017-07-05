Российско-китайские отношения - всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие

05.07.2017 04:56:13 (GMT+12)

Совместные заявления России и Китая о дальнейшем укреплении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и о текущей ситуации в мире и важных международных проблемах - это лишь одна десятая часть всех документов, подписанных сегодня в Москве по итогам переговоров президента РФ с председателем КНР. Глава российского государства высоко оценил российско- китайское сотрудничество, а председатель КНР назвал свой нынешний визит в Россию плодотворным.



ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЕ ПАРТНЕРСТВО



Выступая на итоговой пресс-конференции, президент РФ отметил, что в ходе сегодняшних переговоров стороны "пришли к единому мнению, что российско-китайское стратегическое партнерство приобрело впечатляющую динамику практически во всех сферах" и "достигли важных договоренностей по дальнейшему наращиванию связей в самых разных областях".



Одним из основных направлений в сотрудничестве двух стран Владимир Путин назвал энергетику. "Россия занимает лидирующие позиции по объему поставок в КНР нефти, в 2016 г. только в рамках межправсоглашений экспортировано [в Китай] 27,3 млн тонн, а с учетом коммерческих контрактов - 52,5 млн тонн. По графику ведется строительство газопровода "Сила Сибири", - сказал глава российского государства. Он также обратил внимание на подписание дополнительного соглашения, ориентированного на начало первых поставок природного газа в декабре 2019 года. "Продолжается согласование параметров западного маршрута [поставок газа в Китай]", - добавил Путин.



Председатель КНР в свою очередь отметил, что его нынешний визит "прошел плодотворно и придал новый импульс развитию всеобъемлющего китайско-российского партнерства и стратегического взаимодействия". Си Цзиньпин добавил, что страны будут и дальше рассматривать двусторонние отношения как "приоритет в своей внешней политике, продолжать взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим жизненно важные интересы друг друга, активно продвигать многоплановое сотрудничество".



БОЛЕЕ ДВУХ ДЕСЯТКОВ ДОКУМЕНТОВ



Во время нынешнего визита в Москву председателя КНР было подписано порядка двух десятков двусторонних документов.



Так, в частности, подписаны межправительственное соглашение о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства, соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения и санитарной охраны территории, меморандум о взаимопонимании между Министерствами сельского хозяйства относительно дальнейшего укрепления сотрудничества в области сельского хозяйства.



Подписан меморандум о сотрудничестве в области развития международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2", совместное заявление Министерства экономического развития РФ и Министерства коммерции КНР о совместном технико-экономическом обосновании Соглашения о Евразийском экономическом партнерстве и ряд других документов.



Также утвержден план действий по реализации договора о соседстве, дружбе и сотрудничестве на 2017-2020 годы.



ЗАЯВЛЕНИЕ ПО КНДР



Лидеры РФ и КНР не обошли вниманием проблему Корейского полуострова. "Стороны высоко оценивают сложившийся между ними уровень контактов и взаимодействия по проблематике Северо-Восточной Азии, единодушно полагают, что в условиях дальнейшего усугубления взрывоопасной ситуации в этом регионе необходимо как можно скорее создать механизм гарантий региональной безопасности в целях обеспечения мира и стабильности на длительную перспективу", - говорится в совместном заявлении, принятом руководителями двух стран по итогам переговоров. В документе отмечается обеспокоенность нарастающими проблемами на Корейском полуострове, включая ядерную, и подчеркивается, что все страны должны сохранять максимальные хладнокровие и выдержку, прилагать усилия для достижения разрядки, а Корейская Народно-Демократическая Республика, будучи членом ООН, обязана в полной мере выполнять соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН.



Кроме того, что стороны в принятом документе подчеркнули, что "привержены задачам денуклеаризации Корейского полуострова".



Совместное заявление по урегулированию на Корейском полуострове было принято также главами МИД РФ и КНР.



ВСТРЕЧА С ДЕЛОВЫМИ КРУГАМИ, СМИ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ



На встрече с представителями деловых кругов, СМИ, общественности двух стран Путин высоко оценил российско- китайское гуманитарное сотрудничество. Он отметил, что реализация двусторонних планов по расширению взаимодействия "зависит не только от деятельности государственных органов, но и от заинтересованного участия общественных, деловых кругов, поддержки средств массовой информации".



Он особо выделил работу Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, который объединяет политиков, бизнесменов, руководителей ведомств, регионов, деятелей культуры, дипломатов и журналистов. По его словам, на 2017 год комитет запланировал 180 различных инициатив. "Рассчитываем, что Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития будет также творчески, по-новаторски выполнять свою важную миссию - способствовать укреплению взаимопонимания и добрососедства между народами наших государств", - сказал российский лидер.



По его оценке, активно работают Общество российско- китайской дружбы, а также российско-китайские деловые советы, помогающие крупнейшим предприятиям налаживать повседневные связи.



Путин обратил внимание на проходящий в Москве российско- китайский медиа-форум в котором принимают участие более 120 руководителей ведущих СМИ двух стран. Он отметил, что представители СМИ и различных медиа-структур двух стран "вносят существенный вклад в формирование атмосферы доверия и взаимопонимания, укрепления международных позиций России и Китая, эффективно и оперативно доносят до мировой общественности достоверную информацию о политике, экономике, истории наших стран, о жизни российских и китайских граждан". .



Выступая на встрече с представителями деловых кругов, СМИ, общественности двух стран, председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что в настоящее время отношения между двумя странами "вступили в наилучший этап своего развития". "Это является результатом долгосрочных общих усилий с обеих сторон. Как говорится, чем больше людей подкладывает хворост в костер, тем ярче будет его пламя", - сказал он. По мнению Си Цзиньпина, развитие отношений между Россией и Китаем является непоколебимым и неизменным, несмотря на обстановку в мире.



ОРДЕН ДЛЯ ДРУГА



Президент РФ вручил председателю КНР орден Святого апостола Андрея Первозванного. На состоявшейся в Большом Кремлевском дворце церемонии Путин, обращаясь к Си Цзиньпину назвал его "дорогим другом" и отметил, что "этот орден - свидетельство признания Россией Ваших особых заслуг в развитие всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими государствами, в укрепление дружбы между народами двух стран". Российский лидер также считает, что Си Цзиньпин "всегда был и остается последовательным сторонником тесного сотрудничества между Россией и Китаем на основе равноправия, доверия, открытости и уважения интересов друг друга".



Путин напомнил, что первый зарубежный визит Си Цзиньпина в качестве председателя КНР состоялся в 2013 году в Россию. "Такие дружеские жесты дорогого стоят, мы это прекрасно понимаем и можем оценить", - заверил президент РФ.



Россия стала первой страной, которую Си Цзиньпин посетил с официальным визитом после избрания на пост председателя КНР в 2013 году. По его словам, за все время на посту председателя КНР он встречался с Путиным 22 раза.



"Россия таким образом стала самой посещаемой для меня страной, а среди всех зарубежных лидеров с Вами я поддерживаю самые тесные контакты и связи. Это говорит о высоком уровне и особом характере наших отношений", - обратился Си Цзиньпин к Путину.



Орден Святого апостола Андрея Первозванного был учрежден в 1698 году Петром Первым и является старейшей из российских государственных наград. Он был упразднен в 1918 году и восстановлен в 1998 году указом президента РФ. Председатель КНР стал третьим иностранцем, награжденным орденом. До него были награждены Гейдар Алиев и Нурсултан Назарбаев.



В ОБЛАСТИ СМИ



Российское информационное агентство ТАСС и китайская газета "Жэньминь жибао" заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали глава российского агентства Сергей Михайлов и руководитель китайского издания Ян Чжэньу по итогам переговоров в Кремле президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в их присутствии. ТАСС и "Жэньминь жибао" "будут исходить из того, что расширение и углубление взаимодействия и обменов в области СМИ является важной составной частью развития сотрудничества между Россией и Китаем и выражают намерение внести свой вклад в этот процесс", говорится в документе.



Кроме того, на состоявшемся во вторник в Москве III форуме СМИ России и Китая было подписано соглашение о сотрудничестве между информационным агентством России ТАСС и китайским информационным интернет-центром China.org.cn. Кроме того, на форуме были подписаны соглашение о вещании российского телеканала "Катюша" на территории КНР между АО "Первый канал" и Центральным телевидением Китая, соглашение о стратегическом международном партнерстве между информационными агентствами Синьхуа и Sputnik, а также меморандум о сотрудничестве между China Global Television Network (CGTN) и телеканалом RT и меморандум о сотрудничестве между ВГТРК и Центральным телевидением Китая. Всего в рамках форума было подписано 18 соглашений.



Еще одним знаковым для СМИ двух стран событием стало на форуме подписание Первым каналом и Центральным телевидением Китая соглашения о запуске первого российского телеканала "Катюша" в КНР. Как сообщил гендиректор Первого канала Константин Эрнст, телеканал будет вещать на русском языке с китайскими субтитрами. "Вещание начнется в этом году", - сказал он.



(ТАСС).