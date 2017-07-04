Обзор газеты «Аргументы и факты - Камчатка» за 5 июля 2017 года

04.07.2017 20:36:59 (GMT+12)

ДОИГРАЛАСЬ. 17-летнюю девушку подозревают в руководстве «группой смерти»



ОПАСНЫЕ ЛИХАЧИ. Почему водители предпочитают держаться от байкеров подальше



ВОЕННЫЙ «АРТЕК». Камчатский профессор в войну год провёл в пионерском лагере



В ЗАГС ПО ИНТЕНЕТУ. Как подать заявление в ЗАГС в электронном виде



ПЕРВЫЕ КАНДИДАТЫ. Кто баллотируется в краевые и городские депутаты



МИЛЛИАРД НА ДОРОГИ. Сколько денег потратят на ремонт камчатских дорог



Об этом и многом другом – читайте в номере еженедельника «Аргументы и факты – Камчатка», который в продаже с 5 июля. Спрашивайте газету в киосках прессы и у распространителей!



www.kamchatka.aif.ru