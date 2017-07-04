Камчатка получила более 1 млрд рублей на строительство и реконструкцию дорог регионального значения

04.07.2017 16:58:03 (GMT+12)

Более 1 млрд рублей из средств федерального бюджета выделено Камчатскому краю в 2017 году на реализацию проектов в сфере развития дорожного хозяйства. Об этом сообщил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Дмитрий Прончатов, прибывший на Камчатку для проведения межрегионального совещания по вопросу формирования и исполнения дорожных фондов в субъектах страны.



«Мы здесь собрались для того, чтобы оценить итоги 2016 года по строительству и реконструкции дорог в Дальневосточном округе, а также оценить перспективы 2017 года. Если говорить конкретно о Камчатке, то в этом году более 1 млрд рублей выделено из федерального бюджета на софинансирование региональных проектов. Вместе со средствами регионального бюджета, это довольно значительные средства, которые позволят краю в этом сезоне поднять количество и процент региональных дорог, которые соответствуют нормативам содержания, - отметил Дмитрий Прончатов. - Мы с регионом не первый год работаем. Освоение средств ведётся с хорошими темпами и близко к 100%. Мы всегда будем стремиться к тому, чтобы регионы, которые ритмично софинансируют свою долю, строят и осваивают средства, получали помощь своевременно».



Министр транспорта и дорожного строительства региона Владимир Каюмов отметил, что Камчатский край входит в число лидеров среди субъектов России по объёмам формирования и исполнения дорожных фондов.



«По результатам проверки Счётной Палаты Российской Федерации, при поступлении средств в доходы субъектов, не все регионы направляют поступившие средства в дорожные фонды в полном объёме. Наш субъект отмечен, как один из лучших, потому что на решение вопросов дорожного хозяйства мы направляем объём средств, превышающий прогнозные значения. При запланированном от доходной части объёме в 1 млрд 190 млн рублей, мы направляем 1 млрд 500 млн рублей, - сообщил Владимир Каюмов. – Сегодня мы с оптимизмом смотрим вперёд. Поддержка наших проектов есть, поскольку мы не нарушаем обязательств, которые принимаем по соглашениям, заключенным с Федеральным дорожным агентством. На следующий год по плану должны закончить три участка мильковской трассы и участок автозимника продлённого действия "Анавгай-Палана". Далее будем с заявкой обращаться в Росавтодор для получения финансирования на другие участки. Закончив мильковскую трассу, выйдем на участок петропавловск-камчатской и елизовской агломерации. Здесь основное скопление жителей, большая интенсивность движения. Есть проект строительства новой дороги на участках 12–17 км и 27–30 км с подъездом к аэропорту. Проектом предполагается строительство моста длиной более 250 метров через реку Авача».



Подобное совещание прошло на Камчатке впервые. Оно организовано Росавтодором совместно с Российской Ассоциацией руководителей территориальных органов управления автомобильными дорогами (РАДОР). Для обсуждения актуальных вопросов развития дорожкой отрасли на Камчатку прибыл генеральный директор Ассоциации РАДОР Игорь Старыгин. Участниками совещания стали руководители органов управления автомобильными дорогами 10 регионов страны. В их числе представители 6 дальневосточных субъектов: Камчатского, Приморского и Хабаровского краёв, Республики Саха (Якутия), Сахалинской области и Чукотского автономного округа. Кроме того, на полуостров приехали делегаты из Кемеровской и Самарской областей, Ставропольского и Алтайского краёв.



«Сегодня у органов управления дорожным хозяйством две главные задачи – это приведение существующей сети автомобильных дорог в нормативное состояние и исполнение поручений Президента по удвоению объёмов строительства автомобильных дорог. И та, и другая зависят от объёма финансирования дорожного хозяйства. В Петропавловске-Камчатском как раз собрали Дальневосточный федеральный округ, чтобы обсуждать вопросы формирования и использования средств дорожных фондов, - сообщил Игорь Старыгин. - К сожалению, если с 2014 года на федеральных автомобильных дорогах ситуация с финансированием решается достаточно хорошо, то на региональной сети автомобильных дорог вопросов ещё достаточно много. У нас, если в целом по Российской Федерации посмотреть, то по содержанию автомобильных дорог обеспеченность порядка 33%, по ремонту 28%, по капитальному ремонту работы проводятся вообще в минимальном объёме - 2 %. Как видите, работать ещё есть много над чем. Что делается на уровне федерации? Главный на сегодня вопрос – направление 100% акцизов в дорожные фонды субъектов РФ. Сегодня Президент дал поручение Правительству как раз поработать над возвратом этой нормы. Мы активно работаем по этому вопросу вместе с субъектами, с Советом Федерации и Государственной Думой».



В ходе совещания участники обсудили и другие варианты пополнения дорожных фондов, в том числе развитие в регионах системы весогабаритного контроля. Представители субъектов также рассмотрели проблемные вопросы, связанные с ценообразованием и проектированием в сфере дорожного хозяйства, предложили возможные варианты их решения.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.



