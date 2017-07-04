На Камчатке зафиксировано уменьшение объёма незаконного оборота промышленной продукции

04.07.2017 16:55:15 (GMT+12)

На Камчатке зафиксировано уменьшение объёма незаконного оборота промышленных товаров по ряду позиций. Речь об этом шла во время заседания Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионе, прошедшем под председательством первого вице-губернатора Камчатского края Ирины Унтиловой.



На заседании были озвучены данные по итогам I квартала 2017 года, согласно которым в регионе наблюдается положительная динамика в межведомственном взаимодействии исполнительной власти, представительств федеральных ведомств и силовых структур в сфере незаконного оборота контрафактной продукции.



«За указанный период отмечена разноплановая тенденция в выявлении незаконного оборота водных биологических ресурсов. Так, по данным СВТУ ФАР, объём выявленного незаконного оборота водных биоресурсов за указанный период сократился более чем в 4 раза, составив 75,3 кг. Незаконный оборот икры не выявлен. По данным управления Россельхознадзора по Камчатскому краю и ЧАО, в I квартале в 3 раза возрос объём выявленной и выведенной из оборота икры лососёвых пород, составив 3,4 тонны. Кроме того, по отношению к прошлому году существенно сократился незаконный оборот нерыбных объектов промысла (мясо крабов) с 1,44 тонн до 19,3 кг», - отметила в своём докладе руководитель агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края Оксана Герасимова.



Она также привела данные по незаконному обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции, представленные краевым УМВД.



«По информации полиции, незаконный оборот алкогольной продукции составил 486 литров (в 2016 году – 990 литров). Кроме того зафиксировано увеличение объёма выявленного незаконного оборота этилового спирта и спиртосодержащей продукции на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года», - добавила Оксана Герасимова.



В свою очередь первый вице-губернатор Камчатского края Ирина Унтилова отметила важность межведомственного взаимодействия в работе по противодействию незаконному обороту продукции.



«Сегодня мы обсуждаем Комплекс мер по противодействию незаконному обороту контрафактной продукции. Эта работа очень важна для нашего региона. Отмечу позитивную динамику, но, конечно, данную работу необходимо продолжать, - сказала Ирина Унтилова. - У нас есть широкие полномочия и необходимо максимально их использовать. Вся продукция, которая реализуется в регионе, должна быть качественной и безопасной. Я бы хотела попросить всех участников заседания о том, чтобы обращениям граждан уделялось максимальное внимание, поскольку от решения этих вопросов зависит здоровье жителей Камчатского края».



Итогом заседания стало утверждение Комплекса мер по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в сфере пищевых продуктов на 2017-2018 годы. Контроль за его исполнением будет осуществлять министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края.



Напомним, что в прошлый раз заседание Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Камчатском крае состоялось в марте 2017 года. Тогда первый вице-губернатор поручила министерству экономического развития и торговли, министерству сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, агентству инвестиций и предпринимательства Камчатского края разработать комплекс мер по межведомственному взаимодействию, направленных на противодействие незаконному обороту продукции.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.











