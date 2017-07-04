Тариф на электроэнергию для предприятий Камчатки снизится на 40%

04.07.2017 16:52:19 (GMT+12)

Тариф на электроэнергию для промышленности и бизнеса на Камчатке снизится на 40%. Благодаря механизму выравнивания тарифов на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня, энерготариф снизится для всех промышленных предприятий и коммерческих потребителей, работающих в крае. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.



«Решение Президента о снижении тарифа на Дальнем Востоке до уровня среднероссийского - одно из самых ожидаемых в регионах. Тарифы на электроэнергию на Камчатке, как и у многих наших соседей, запредельно высокие. Они являются одним из главных сдерживающих факторов для развития бизнеса и промышленности. Новый механизм позволит снизить энерготарифы для предприятий и предпринимателей Камчатки на 40%. Безусловно, это отразится в целом на экономике края и создаст новые возможности для развития», - сказал Владимир Илюхин.



Механизм снижения энерготарифов до среднероссийского уровня для промышленных предприятий и коммерческих потребителей заработал на Дальнем Востоке 1 июля. Соответствующий закон был подписан Президентом России Владимиром Путиным.



«Таким образом, для всех юридических лиц Камчатского края величина тарифа на электроэнергию будет снижена до среднероссийского уровня и составит 4,38 руб/кВтч с НДС (или 3,71 руб/кВтч без НДС). При этом, законом также предусмотрено проведение перерасчета для предприятий за первое полугодие, исходя из среднероссийского тарифа. Переплата, возникшая у компаний по первому полугодию, должна быть квалифицирована ресурсоснабжающими организациями, как аванс», - сказал заместитель руководителя Региональной службы по тарифам и ценам камчатского края Александр Питиримов.



Он напомнил, что до 1 июля 2017 года тариф на электроэнергию для юридических лиц и предпринимателей на территории Камчатского края с учетом региональных субсидий составлял 7,38 руб/кВтч с НДС (или 6,25 руб/кВтч без НДС). Снижение тарифа на электроэнергию для юридических лиц составит порядка 40%.



«Для выравнивания тарифов на электроэнергию «для прочих потребителей» на Камчатке до уровня среднероссийского, по расчету Федеральной антимонопольной службы России, необходимо более 2,5 млрд руб., которые будут перечисляться в виде взноса ПАО «Русгидро» в бюджет Камчатского края и распределяться Правительством Камчатского края в адрес энергоснабжающих организаций, исходя из объемов фактического полезного отпуска электроэнергии потребителям», - добавил Александр Питиримов.



Напомним, поручение о выравнивании энерготарифов в дальневосточных регионах до среднероссийского уровня было дано Президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 2015 года. Снижение энерготарифов начнется с пяти дальневосточных регионов, где фактический уровень тарифа превышает среднероссийский. Это Чукотка, Магаданская область, Камчатский край, Республика Саха (Якутия) и Сахалинская область.



Как ранее заявлял министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, «благодаря снижению энерготарифов будет ликвидировано энергетическое неравенство этих регионов, экономика получит дополнительный стимул, что позволит развивать действующие производства и запускать новые».



По мнению главы камчатского регионального отделения российского Союза промышленников и предпринимателей Игоря Полунина, новый механизм не только облегчит нагрузку на бизнес, но и должен привести к снижению цен на товары и услуги, производимые камчатскими предприятиями.



«Решение Правительства РФ в отношении выравнивания энерготарифа мы очень ждали, это даст дополнительный импульс для развития бизнеса и промышленности Камчатского края. Снижение затрат предприятий на электроэнергию позволит повысить конкурентоспособность камчатских товаров, аккумулировать дополнительные средства на развитие бизнеса, создание новых рабочих мест. И мы будем работать с представителями бизнеса входящими в РСПП, чтобы выравнивание энерготарифов принесло не только снижение затрат для предприятий и организаций, но и сказалось на стоимости конечного продукта для потребителя», - отметил Игорь Полунин.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.