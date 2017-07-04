Владимир Илюхин: Тарифы на отопление и горячее водоснабжение будут снижены на Камчатке

04.07.2017 16:49:40 (GMT+12)

Тарифы на теплоэнергию и горячее водоснабжение будут снижены на Камчатке. Поручение снизить тарифы в муниципальных образованиях, где наиболее высокий льготный тариф для населения дал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.



«Мы приняли решение снизить тарифы на тепло и ГВС в тех населенных пунктах, где они наиболее высокие. Речь идет о двух крупнейших населенных пунктах – городах Петропавловск-Камчатский и Елизово, а также о нескольких сельских поселения Елизовского района. Напомню, что сейчас мы активно занимаемся оптимизацией энерготарифов на Камчатке. Ранее, благодаря этой работе, нам уже удалось заморозить тарифы на тепло- и электроэнергию в центральном энергоузле. На фоне других регионов страны, где с 1 июля произойдет рост тарифов, на Камчатке было принято решение заморозить тарифы на основные услуги», - сказал Владимир Илюхин.



Он подчеркнул, что Региональная служба по тарифам и ценам продолжает работу по оптимизации затрат энергокомпаний и ресурсоснабжающих организаций, которые учитываются при формировании тарифов на коммунальные услуги на Камчатке.



«Большим подспорьем для нас стал механизм снижения энерготарифов для коммерческих потребителей Дальнего Востока до среднероссийского уровня. Беспрецедентное решение, которое принял Президент, позволит снизить затраты камчатского бизнеса и промышленных предприятий, и предприятий коммунального комплекса. Благодаря этому уже с 1 июля мы сможем снизить тарифы на тепло и горячую воду в ряде районов края и заморозить тарифы на водоснабжение. Такое решение РСТ уже принято», - подчеркнул глава региона.



Как уточнили в региональной службе по тарифам и ценам, снижение тарифа на теплоэнергию и горячее водоснабжение в соответствии с поручением Губернатора произойдет с 1 июля в отдельных муниципальных образованиях, уровень льготных тарифов в которых выше средних по Камчатскому краю. Речь идет о городах Петропавловск-Камчатский и Елизово, а также сельских поселениях Елизовского района - Николаевском, Пионерском и Раздольненском.



«Именно в этих муниципальных образованиях действуют самые высокие льготные тарифы на отопление для населения, которые варьируются от 4570 руб/Гкал в Петропавловске-Камчатском до 4810 руб/Гкал в Елизове. При этом в остальных муниципальных образованиях Камчатского края уровень льготных тарифов на отопление составляет менее 4500 руб/Гкал. Пересмотр тарифов позволит выровнять условия оплаты коммунальных ресурсов для населения края, ограничив их величиной не более 4500 руб/Гкал. Таким образом, снижение льготных тарифов на отопление с 1 июля 2017 года составит от 1,5% в Петропавловске-Камчатском до 6,4% в Елизове. Снижение тарифов на горячую воду составит соответственно от 1,8% до 6,3%», - рассказал руководитель региональной службы по тарифам и ценам Олег Кукиль.



Он отметил, что служба также проработала поручение главы региона о «заморозке» тарифов на холодное водоснабжение на Камчатке. Они должны были увеличиться с 1 июля, однако, принято решение сохранить их на прежнем уровне.



Олег Кукиль также сообщил, что решение главы региона о снижении и заморозке тарифов не приведет к росту расходов на субсидирование ресурсоснабжающих организаций со стороны регионального бюджета. Снижение произойдет только за счет экономии при оптимизации тарифов, а также за счет снижения тарифов на электроэнергию для коммерческих потребителей на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня. В соответствии с законом, подписанным Президентом России Владимиром Путиным, новый механизм начал действовать с 1 июля 2017 года.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.