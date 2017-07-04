Камчатка в пилотном режиме может включиться в реализацию законопроекта Ирины Яровой об организации летнего отдыха детей

04.07.2017 16:35:36 (GMT+12)

Вице-спикер Государственной Думы, депутат от Камчатки Ирина Яровая в ходе визита на полуостров провела совещание по организации детской оздоровительной компании. В нем приняли участие представители Правительства края, оздоровительных лагерей, МЧС, прокуратуры и Роспотребнадзора.



Участники обсудили подготовленный депутатом законопроект, призванный защитить права семьи и ребенка при организации летнего отдыха детей. Яровая призвала Камчатку в пилотном режиме начать реализацию предлагаемых мер, чтобы убедиться в их эффективности.



«Ранее вместе с Советом Федерации мы разработали закон по летнему отдыху детей, который создал первоначальные необходимые рамочные условия и требования. Мною были разработаны предложения в этот проект. Посещая сегодня лагерь им. Ю.Гагарина на Камчатке, я убедилась насколько предлагаемые меры важны. Речь идет о том, чтобы сделать максимально открытой информацию для семьи по существующим в регионе внесенным в реестр учреждениям, которым дано право обеспечивать летнюю компанию, работать с детьми. Сегодня на уровне подзаконных актов такие реестры уже ведутся. Но они не размещены в публичном формате. Думаю, что Камчатка может, не дожидаясь закона, разместить такой реестр в пилотном варианте на сайте Правительства края, и сопроводить соответствующими комментариями. Чтобы главный потребитель – семья, могла получать достоверную информацию с кем можно строить взаимоотношения. Это не требует затрат. Второй важный вопрос - это будет отражено в законе, и мы можем с вами тоже обеспечить это в пилотном режиме – обратная связь. То есть возможность подачи в электронном виде сообщений о том, что беспокоит родителей, или может быть даже самих детей. Такая информация позволит оперативно реагировать, и что еще важнее – размещать ответы о принятых мерах. Еще одна позиция связана с тем, чтобы рекомендовать стандартные маршруты для организованных тур.походов в рамках оздоровительной компании. Здесь присутствует МЧС, думаю они могут уже сейчас предложить такие стандартные маршруты для размещения на сайте Правительства края. Эта информация будет неким компасом для родителей в понимании, к какому походу их ребенок готов, а к какому нет. И последнее: мы будем предлагать, чтобы федеральное Министерство образования разработало типовой договор между семьей и детским учреждением. Это упорядочит правоотношения всех сторон и даст понимание у кого какие права и ответственность», - сказала Яровая.



Парламентарий подчеркнула, что организованный детский отдых всегда лучше, чем каникулы во дворе. При этом обязанность властей обеспечить максимальную безопасность и прозрачность детской оздоровительной компании, в том числе, создать для этого все правовые механизмы.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.









