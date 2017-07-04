Ирина Яровая проверила ход детской оздоровительной компании на Камчатке

04.07.2017 16:30:34 (GMT+12)

Ирина Яровая посетила детский оздоровительный лагерь имени Ю.Гагарина в ходе рабочего визита на Камчатку. Вице-спикер, наш камчатский депутат курирует от нижней палаты российского парламента организацию летнего детского отдыха в стране, также она является автором законопроекта по повышению безопасности детских оздоровительных компаний. В лагере имени Ю.Гагарина Яровая осмотрела новый корпус для кружковой работы, два новых бассейна, новые футбольную, волейбольную и баскетбольную площадки. Парламентарий пообщалась с воспитанниками: спросила, чем живут ребята в лагере, есть ли замечания к организации отдыха, и чему учат на занятиях в кружках. Также наш депутат в честь 30-летия лагеря самым активным ребятам подарила футболки и сувениры с российской символикой. Парламентарий пожелала детям копить знания, развивать себя, стремиться во всем побеждать и быть первыми, трудиться, знать и уважать историю своей семьи и своей страны.



На следующее утро Ирина Яровая приехала к гагаринцам на утреннюю зарядку, которую сделала вместе с ребятами. По итогам визита парламентария руководство лагеря взяло на себя обязательство решить вопрос с организацией сушки волос детям после бассейна, а также продолжить благоустройство территории учреждения. Яровая отметила, что подобные визиты дают возможность понять все нюансы работы оздоровительных лагерей.



«Считаю, что принципиально важно понимать, как организована детская оздоровительная компания в каждом субъекте Российской Федерации. Посещение детского лагеря дает возможность понять, как организованы проживание и дополнительное образование детей, досуг, питание, обеспечение безопасности. Только живое общение с детьми позволяет полностью эту картинку представить. Здесь в лагере мы увидели, что нужно организовать сушку волос после бассейна, особенно девочкам с длинными волосами. По горячим следам мы договорились, что эти вопросы будут решены. Также требует продолжения благоустройство территории. Тем более, что облагородить территорию можно вместе с ребятами в игровой форме, чтобы у детей было понимание ценности того, что их окружает. Это, в том числе, и эстетическое воспитание ребенка», - сказала Яровая. Также парламентарий пообщалась с папой, который навещал двух отдыхающих дочек. «В целом, я убедилась, что предложенные нами поправки в законодательство о летних оздоровительных компаниях являются актуальными и востребованными. Семьи должны располагать исчерпывающей информацией о том, как организован отдых их детей», - сказала Яровая. Вице-спикер также обозначила необходимость как можно скорее завершить строительство новых корпусов на территории лагеря. Руководство лагеря доложило депутату, что объекты планируется сдать в декабре 2018 года. При этом строительные работы ведутся строго вне каникулярного времени.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.











