Роман Гранатов: Необходимо обязать все камчатские рыбоперабатывающие предприятия в ближайшие два года установить мощности по утилизации рыбных отходов

04.07.2017 16:26:00 (GMT+12)

Комитет Законодательного Собрания Камчатского края по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности под руководством вице-спикера Романа Гранатова накануне на очередном заседании рассмотрел вопрос об утилизации отходов рыбоперерабатывающих производств в Камчатском крае. Депутаты заслушали руководителя краевого агентства по ветеринарии Марину Ништа, заместителя руководителя инспекции государственного экологического надзора Камчатского края Владимира Живолудова, а также представителей экологической общественности. Докладчики сообщили, что в Камчатском крае действуют порядка 190 рыбоперерабатывающих заводов и 24 предприятия по утилизации рыбных отходов мощностью 900 тонн в сутки. По сравнению с ситуацией двухгодичной давности - это прогресс. До 2020 года предприниматели планируют установить дополнительные мощности с общим объемом утилизации 400 тонн в сутки на восточном и западном побережьях.



Вместе с тем, еще достаточное количество предприятий не имеют своей системы утилизации. Проблема усугубляется тем, что, когда предприятия отчитываются об утилизации рыбных отходов у сторонних организаций или в море за пределами трехмильной зоны, проверить эту информацию невозможно из-за отсутствия механизма контроля. Чтобы сократить свои расходы, некоторые нерадивые организации устраивают несанкционированные свалки отходов красной рыбы, которые загрязняют почву и водоемы. В административном кодексе за это предусмотрен штраф до 700 тыс рублей или санкция в виде приостановления деятельности на срок до 90 суток. Однако, сложность в том, что поймать нарушителей за руку чрезвычайно сложно. Роман Гранатов призвал совместно найти рычаги воздействия на безответственных рыбопромышленников, и обязать установить мощности по утилизации рыбных отходов.



«Мы неоднократно обсуждали этот вопрос и на заседании комитета, и на селекторном совещании с районами. Но самое главное, мы неоднократно говорили об этом на рыбохозяйственном совете в присутствии всех рыбопромышленников и директоров рыбоперерабатывающих предприятий. Конечно, отрадно что ситуация сегодня меняется в лучшую сторону. Мы видим, что собирались не в пустую: рыбопромышленники, хоть и нехотя, начинают приобретать и запускать установки по утилизации отходов. Но если в Усть-Камчатском районе у нас сегодня стабильная ситуация, то в Усть-Большерецком и Соболевском районах еще есть достаточно серьёзные проблемы. Я думаю, совместно с министерством рыбного хозяйства и общественниками, мы должны найти какое-то «соломоново решение» и повлиять на нерадивых рыбопромышленников, найти рычаги воздействия. Необходимо сделать так, чтобы максимум через два года все предприятия, которые хотят заниматься переработкой рыбы, установили на своих производствах мощности по утилизации отходов. В любом случае, с мертвой точки мы решение этой проблемы сдвинули и надо продолжать в том же темпе», - сказал Гранатов. Вице-спикер отметил, что комитет и дальше будет держать ситуацию на контроле.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.



