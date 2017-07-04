Приставы отметили 73-ю годовщину освобождения Белоруссии

04.07.2017 15:19:11 (GMT+12)

03 июля состоялась церемония возложения цветов в Парке Победы и мини митинг, посвященный 73-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.



Торжественный ритуал возложения цветов к Памятнику-мемориалу камчатцам, погибшим в годы второй мировой войны, состоялся в Парке Победы. Положил начало церемонии председатель белорусской диаспоры, член Общественного совета при УФССП России по Камчатскому краю Кибалов Виталий: «Сегодня важный исторический момент в истории Белоруссии, День освобождения от немецко-фашистских захватчиков! Бои за Беларусь были стремительными, но очень ожесточенными и кровопролитными. 03 июля была освобождена столица Беларуси, город-герой Минск. А до конца июля от фашистов была очищена вся белорусская земля».



В церемонии возложения цветов приняли участие представители других национальных диаспор полуострова, а также Межрегиональная общественная организация «Ассоциации ветеранов службы судебных приставов».



Сегодня мы чтим память и подвиг тех, кто приближал Великую Победу, тех кто освобождал от гнета, насилия и рабства наших бабушек, мам и отцов, которые в те годы были молодыми девушками, женщинами, мальчишками и маленькими детьми, мы чтим тех, кто спас белорусскую нацию от истребления!



Пусть следующие поколения знают: вместе нам никакой враг не страшен, это наша общая победа.









Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УФССП России по Камчатскому краю

