Сделка - проделка

04.07.2017 14:22:01 (GMT+12)
В полицию Петропавловска-Камчатского с заявлением о хищении 85 тысяч рублей обратилась 41-летняя горожанка. Она рассказала, что накануне разместила в сети Интернет объявление о продаже дачи в Елизовском районе.
Через какое-то время по объявлению позвонил неизвестный мужчина. Он задал несколько простых вопросов о земельном участке и, пояснив, что находится сейчас за пределами Камчатки, предложил перечислить задаток, якобы опасаясь, что его опередит другой покупатель.
На следующий день при помощи платежного терминала, следуя подсказкам звонившего, гражданка «привязала»к его телефонному номеру свою банковскую карту, в результате чего с расчетного счета заявительницы были списаны 85 тысяч рублей.
По данному факту проводится проверка. Установлено, что звонили потерпевшей с четырех разных номеров, зарегистрированных в Курганской области.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю
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