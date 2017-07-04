На юге Камчатки сегодня

04.07.2017 14:12:36 (GMT+12)

На юге Камчатки с утра стояла прекрасная солнечная погода, но к полудню со стороны моря натянуло плотный туман и накрыло покрывалом посёлок Озерновский.



Фото: Фома БЕССРЕБРЕННИКОВ.