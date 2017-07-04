Внимание!

04.07.2017 14:08:17 (GMT+12)

ООО «Телекомпания «Причал» сообщает о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Камчатского края третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 5 и выборах в органы местного самоуправления Камчатского края, назначенных на 10 сентября 2017 года, платное эфирное время для проведения предвыборной агитации по следующим расценкам: 1000 (одна тысяча) рублей за 1 (одну) минуту эфирного времени.

