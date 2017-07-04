В Коряках сегодня

04.07.2017 13:20:33 (GMT+12)

В Коряках сегодня утренний туман растворился, уступив своё место тёплым лучам Солнца. И только слабый восточный ветер своей прохладой (+13) напоминает о тумане.



Всем удачи и хорошего настроения!



На снимке: территория ООО СХП "Овощевод".



Фото: Максим БОДА.