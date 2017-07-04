В Милькове сегодня

04.07.2017 13:17:09 (GMT+12)

В Милькове сегодня с утра солнечно и тихо, тепло, лёгкий ветерок, комары... К вечеру обещают дождь. Надо бы, конечно, но ненадолго. Всем доброго вторника!



Фото: Елена ЛАБЗОВА.