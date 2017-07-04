В Палане сегодня

04.07.2017 13:12:38 (GMT+12)

В Палане сегодня (со вчерашнего дня) идёт дождь. Огородники его, кстати, давно ждали. А так, тепло и совсем нет ветра.



Фото: Сергей МАНАЕНКОВ.