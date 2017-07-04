Дрифтерный лов под запретом

04.07.2017 12:17:03 (GMT+12)

Решением Камчатского краевого суда оставлено без изменения постановление Петропавловск - Камчатского городского суда, которым ООО «Паллада» привлечено к административной ответственности за нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов.



Суд установил, что в июне 2016 года Общество посредством судна СДС «Мыс Урумпет» осуществило добычу около 9 тонн тихоокеанских лососей с использованием орудий лова, запрещенных правилами рыболовства. Постановлением Петропавловск - Камчатского городского суда от 28 июня 2017 года ООО «Паллада» привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ и подвергнуто штрафу в двукратном размере стоимости добытых водных биологических ресурсов, в сумме 1,7 млн. рублей.



Директор Общества и защитник направили в Камчатский краевой суд жалобу, в которой просили отменить постановление и прекратить производство по делу в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых оно вынесено. Изучив материалы дела, проверив доводы жалобы судья Камчатского краевого суда не нашел оснований для отмены либо изменения вынесенного постановления и решением от 28 июня 2017 года оставил его без изменения.



Постановление вступило в законную силу.





Татьяна ХАБИБУЛЛИНА, Пресс-секретарьКамчатского краевого суда



