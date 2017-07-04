На Камчатке подведены итоги акции «Вода – безопасная территория»

04.07.2017 11:41:06 (GMT+12)

75 патрулирований и рейдовых мероприятий было проведено в рамках профилактической акции «Вода – безопасная территория», первый этап которой прошел на полуострове в период с 26 июня по 2 июля.



За этот же период в детских оздоровительных и пришкольных лагерях госинспекторы по маломерным судам провели 38 занятий, в ходе которых напомнили детям о правилах безопасного поведения на водоемах, научили детей приемам спасения и самоспасения на воде.

Кроме того, в период акции «Вода – безопасная территория» было выявлено 16 нарушений правил пользования маломерными судами на водных объектах. По результатам выявленных нарушений были составлены 16 административных протоколов. Общая сумма штрафов составила 8900 рублей.



Основными нарушениями, которые были выявлены должностными лицами МЧС России, стали: отсутствие необходимого количества спасательных жилетов на судне, управление судном, которое не прошло техническое освидетельствование или не зарегистрировано в установленном порядке, отсутствие при себе у судоводителя документов, необходимых для допуска к управлению маломерным судном, а также передача управления маломерным судном лицу, не имеющему при себе удостоверения на право управления маломерным судном.



Второй и третий этапы акции намечены на периоды 24-30 июля, 21-27 августа соответственно.

Госинспекторы по маломерным судам МЧС России по Камчатскому краю призывают жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасного поведения на водоемах и вблизи них – только в таком случае ваш отдых не будет омрачен происшествиями.



Прежде чем выйти на воду:

- проверьте исправность вашего плавсредства и его укомплектованность сертифицированными спасательными средствами;

- отправляясь даже в короткое плавание, необходимо уточнить прогноз погоды;

- необходимо проверить запасы топлива и комплектацию оснащения судна согласно записи в судовом билете;

- в плавание рекомендуется взять компас или GPS-навигатор, которые помогут найти путь в тумане;

- перед отправкой в плавание необходимо ознакомиться с помощью карты с предстоящим маршрутом движения.



Основные правила поведения возле водоемов:

- Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже +18, +19 градусов, температура воздуха +20, +25 градусов.

- Купаться на водоемах разрешается только в специально отведенных и благоустроенных местах. Опасно нырять в местах неизвестной глубины, так как можно удариться головой о песок, глину, сломать себе шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть. Не менее опасно прыгать головой в воду с плотов, пристаней и других плавучих сооружений. Нырять можно только там, где имеется достаточная глубина, прозрачная вода, ровное дно.

- Перед уходом к месту купания предупредите родителей (родственников, опекунов, попечителей) о том – когда, куда и с кем вы идете. Запрещается выходить к месту купания без разрешения и сопровождения взрослых.

- Во время купания не стойте без движения. Почувствовав озноб, быстро выходите из воды.

- Не купайтесь сразу после приема пищи и большой физической нагрузки (игра в футбол, бег, физическая работа и т.д.). Перерыв между приемом пищи и купанием должен быть не менее 45-50 минут.

- Не купайтесь больше 30 минут; если вода холодная, достаточно 5-6 минут.

- При ушных заболеваниях не прыгайте в воду головой вниз.

- Почувствовав усталость, сразу плывите к берегу.

- При возникновении судорог нужно сделать глубокий вдох, погрузиться вертикально в воду с головой, выпрямить ноги, осуществить захват руками больших пальцев ног и сильно потянуть на себя. Следует помнить, что работа сведённой мышцей ускоряет исчезновение судорог.

Вода не любит шуток. Она жестоко наказывает тех, кто, купаясь, не знает чувства меры, не соблюдает правил безопасности на воде и допускает гру¬бые шалости. Будьте осторожны, берегите себя.







Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю

