Происшествия на дорогах края

04.07.2017 11:38:22 (GMT+12)
3 июня на территории Камчатского края зарегистрировано 24 столкновения без пострадавших и одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмирован один человек.
Выявлены девять водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Ещё двое от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Выявлены 11 пешеходов, которые нарушили Правила дорожного движения. На стоянку специального хранения отправлено две единицы автотранспорта.
В 20:30 на 19 километре автодороги Садовое кольцо, Елизовского района 72-летний житель краевого центра, управляя автомобилем «Тойота Лэнд Крузер Прадо», двигаясь со стороны автодороги Садовое кольцо в направлении автодороги Морпорт - Аэропорт, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет. В результате ДТП водителю внедорожника оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.
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