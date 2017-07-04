В рамках операции «Путина – 2017» полицейские изъяли из незаконного оборота более 9 тонн лосося

04.07.2017 11:36:18 (GMT+12)

На Камчатке полицейские проводят мероприятия по выявлению нарушений в сфере оборота биоресурсов в рамках операции «Путина – 2017», которая стартовала 26 мая.



С ее начала составлено 14 протоколов об административных правонарушениях о нарушении законодательства в сфере охраны водных биоресурсов, органами дознания возбуждено 21 уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Из незаконного оборота изъято более девяти тонн рыбы ценных лососевых пород. У подозреваемых изъято 17 плавсредств, 8 руль-моторов и почти 1,5 км сетей.



В частности, на реке Авача недалеко от п. Вулканный полицейские при силовой поддержке бойцов ОМОН Отдела Росгвардии по Камчатскому краю задержали троих граждан, ловивших рыбу без разрешительных документов. На момент появления полицейских при помощи сети и лодки они успели добыть 29 кг лосося.



Рыба и орудия лова изъяты и помещены на ответственной хранение. Отделом дознания ОМВД России по Елизовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.





Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю

