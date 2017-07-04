Си Цзиньпин рассчитывает выйти на новые договоренности с РФ в ходе визита в Москву

04.07.2017 05:41:00 (GMT+12)

Председатель КНР Си Цзиньпин уверен, что в ходе его визита в Москву Россия и Китай достигнут новых договоренностей. Об этом он сообщил в понедельник по прибытии в столичный аэропорт Внуково.



"Ожидаю обстоятельный обмен мнениями с президентом [РФ Владимиром] Путиным по углублению двусторонних отношений, многопланового сотрудничества, актуальным тематикам международной и региональной повестки дня, представляющим взаимный интерес, - сказал Си Цзиньпин. - Мы, несомненно, выйдем на новые договоренности".



"Убежден, что нынешний визит будет весьма плодотворным и [будет] способствовать устойчивому развитию китайско- российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", - подчеркнул лидер КНР.



4 июля Си Цзиньпин проведет переговоры с Владимиром Путиным, в ходе которых стороны обсудят весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая, а также актуальные международные и региональные проблемы. Как сообщил пресс- секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры также встретятся с представителями общественности, деловых кругов и медиасообщества России и Китая.



В тот же день китайский лидер проведет переговоры с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Во время встречи планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в торговле, инвестициях, энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве.



Ранее помощник министра иностранных дел КНР Ли Хуэйлай сообщил на брифинге, что к визиту приурочено подписание контрактов на общую сумму около 10 млрд долларов.



(ТАСС).