Владимир Путин поприветствовал Си Цзиньпина в Кремле

04.07.2017 05:39:22 (GMT+12)

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал в Кремле председателя КНР Си Цзиньпина, который находится с визитом в Москве.



Лидеры встретились в гербовом зале первого корпуса Кремля и с улыбками обменялись рукопожатиями в присутствии российских и китайских фотокорреспондентов. В дальнейшем на вечер понедельника у Путина и Си Цзиньпина запланирован неформальный обед.



Си Цзиньпин в понедельник прибыл в Москву с двухдневным визитом.



(ТАСС).