Камчатский метеокомментарий, 4 июля (185/180)

04.07.2017 05:05:19 (GMT+12)

В 5.00 в Петропавловске-Камчатском было +6°C, переменная облачность, без осадков,

ветер восточный, 1 м/с, атмосферное давление: 735 мм рт. ст., относительная влажность: 97%.



Предварительный прогноз:



Утро: +8°С, переменная облачность, без осадков.



День: +18°С, переменная облачность, без осадков.



Вечер: +18°С, малооблачно, без осадков.



Геомагнитная обстановка: 6 — 12 часов — небольшие возмущения; 12 — 21 час — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 21 — 24 часа — небольшие возмущения.



Долгота светового дня: 16’52’’ (-1”).



Луна: 81%, растущая.



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 4 июля, 4.15 (кмч).



Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».



