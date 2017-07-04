Камчатский метеокомментарий, 4 июля (185/180)

04.07.2017 05:05:19 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 4 июля (185/180)

В 5.00 в Петропавловске-Камчатском было +6°C, переменная облачность, без осадков,
ветер восточный, 1 м/с, атмосферное давление: 735 мм рт. ст., относительная влажность: 97%.

Предварительный прогноз:

Утро: +8°С, переменная облачность, без осадков.

День: +18°С, переменная облачность, без осадков.

Вечер: +18°С, малооблачно, без осадков.

Геомагнитная обстановка: 6 — 12 часов — небольшие возмущения; 12 — 21 час — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 21 — 24 часа — небольшие возмущения.  

Долгота светового дня:  16’52’’ (-1”).

Луна: 81%, растущая.
    
Всегда Ваш,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса),  4 июля, 4.15 (кмч).

Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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