Обзор «Российской газеты» за 4 июля 2017 года

04.07.2017 04:34:25 (GMT+12)

Только в «РГ»

Вызов мусора

Глава минприроды Сергей Донской рассказал, как избавить страну от полигонов для отходов

Марина Гусенко

Когда в России начнется раздельный сбор мусора, что сейчас тормозит развитие мусороперерабатывающей индустрии и как будут решаться проблемы с самыми крупными свалками страны? На эти и другие вопросы «Российской газете» ответил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

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Саммит

Шанс на диалог

Прорыв на встрече Путина и Трампа маловероятен, но пользу она принесет

Игорь Дунаевский, «Российская газета», Вашингтон

Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп на этой неделе впервые проведут личную встречу. Контакт запланирован на предстоящем саммите «группы двадцати» (G20) в немецком Гамбурге 7—8 июля. До этого два лидера общались только по телефону, один раз после победы Трампа на выборах в США и еще дважды после его инаугурации. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал предстоящую встречу «очень важной и нужной». А глава МИД России Сергей Лавров ждет от нее «ясности о перспективах американо-российского взаимодействия».

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ДОКУМЕНТ

ДОХОДНОЕ МЕСТО

Дефицит бюджета в этом году снизится почти на треть

Роман Маркелов

Дефицит федерального бюджета будет на треть меньше, чем планировалось ранее. Кроме того, в нем пересмотрены прогнозы по инфляции и среднегодовой цене нефти.

Такие поправки в Закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» подписал президент Владимир Путин. Уведомление об их публикации печатает «Российская газета».

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ПРАВО

Живите дешевле

Верховный суд объяснил, как снизить квартплату

Владислав Куликов

«Российская газета» публикует нашумевшее постановление пленума Верховного суда России: документ детально разъясняет тонкости споров вокруг коммунальной платы.

Эксперты-оптимисты уже прогнозируют большие неприятности у нерадивых управляющих компаний: теперь с управдома вполне можно взыскать даже моральный вред за то, что человеку в доме стало некомфортно. Постановление специально оговаривает, что граждане вправе требовать неустойку и даже компенсацию морального вреда за коммунальные услуги ненадлежащего качества.

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ПРОЕКТ

Без ГАИ доплатят

За простое оформление аварии выплата вырастет

Владимир Баршев

Правительство поддержало проект министерства финансов об увеличении лимитов выплаты по так называемому Европротоколу. Вместо 50 тысяч рублей предлагается установить 100 тысяч рублей.

Также законопроект предусматривает не только увеличение выплат по Европротоколу, но и отмену некоторых обязательных элементов фиксирования аварии и возможность оформить Европротокол и при разногласиях у водителей по поводу аварии.

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ЗАКОН

БЕЗ КОМАНДЫ НЕ ЛЕТАТЬ

Дроны ставят на учет

Татьяна Шадрина

Вступают в силу требования Воздушного кодекса для малых беспилотников и дронов. Их владельцы в обязательном порядке должны поставить их на учет. Речь идет о беспилотных гражданских воздушных судах максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов.

И если ваш беспилотник взлетел без номера на борту или крыльях и без разрешения, то любителю за нарушение воздушного пространства могут выписать штраф в пять тысяч рублей, должностное лицо могут наказать на 20 тысяч рублей, а юридическое лицо — на 300 тысяч рублей.

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("Российская газета").

