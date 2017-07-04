Доброе утро, Камчатка!

04.07.2017 04:31:43 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!

Сегодня вторник, 4 июля 2017 года. По старому стилю 21 июня.

Мч. Иулиана Тарсийского (ок. 305). Обре́тение мощей прп. Максима Грека (1996).

Сщмч. Терентия, еп. Иконийского (I). Прпп. Иулия пресвитера и Иулиана диакона (V). Мчч. Арчила, царя Иверского (VIII), и Луарсаба II, царя Карталинского (1622) (Груз.).

Сщмч. Иоанна Будрина пресвитера (1918); прп. Георгия Лаврова исп. (1932); сщмчч. Алексия Скворцова, Павла Успенского и Николая Розанова пресвитеров, прмч. Ионы Санкова (1938); мч. Никиты Сухарева (1942).

По мусульманскому календарю — 10 шауваля [X] 1438 г. хиджры.

По еврейскому календарю — 10 таммуза 5777 г.

ЕСТЬ ПОВОД

День независимости США.

4 ИЮЛЯ В ИСТОРИИ

1776  Подписана Декларация независимости США.

1865  Вышло первое издание книги Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране Чудес».

1900  Из Кронштадта на поиски мифической Земли Санникова вышла экспедиция Эдуарда Толля.

1957  Состоялся первый полет пассажирского самолета «Ил-18».

2007  Город Сочи был выбран столицей зимней Олимпиады–2014.

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

1790  Джордж Эверест, английский географ и геодезист, чьим именем названа высочайшая вершина мира.  

1807  Джузеппе Гарибальди, итальянский революционер, народный герой.  

1872  Калвин Кулидж, 30-й президент США (1923-1929), государственный и политический деятель.  

1899  Александр Пирогов, русский и советский оперный певец-бас, народный артист СССР.  

1927  Джина Лоллобриджида, итальянская актриса, кавалер Ордена Почетного легиона.  

1930  Фрунзик Мкртчян, советский актер театра и кино, театральный режиссер, народный артист СССР.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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