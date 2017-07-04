Доброе утро, Камчатка!

04.07.2017 04:31:43 (GMT+12)
Сегодня вторник, 4 июля 2017 года. По старому стилю 21 июня.
Мч. Иулиана Тарсийского (ок. 305). Обре́тение мощей прп. Максима Грека (1996).
Сщмч. Терентия, еп. Иконийского (I). Прпп. Иулия пресвитера и Иулиана диакона (V). Мчч. Арчила, царя Иверского (VIII), и Луарсаба II, царя Карталинского (1622) (Груз.).
Сщмч. Иоанна Будрина пресвитера (1918); прп. Георгия Лаврова исп. (1932); сщмчч. Алексия Скворцова, Павла Успенского и Николая Розанова пресвитеров, прмч. Ионы Санкова (1938); мч. Никиты Сухарева (1942).
По мусульманскому календарю — 10 шауваля [X] 1438 г. хиджры.
По еврейскому календарю — 10 таммуза 5777 г.
ЕСТЬ ПОВОД
День независимости США.
4 ИЮЛЯ В ИСТОРИИ
1776 Подписана Декларация независимости США.
1865 Вышло первое издание книги Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране Чудес».
1900 Из Кронштадта на поиски мифической Земли Санникова вышла экспедиция Эдуарда Толля.
1957 Состоялся первый полет пассажирского самолета «Ил-18».
2007 Город Сочи был выбран столицей зимней Олимпиады–2014.
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1790 Джордж Эверест, английский географ и геодезист, чьим именем названа высочайшая вершина мира.
1807 Джузеппе Гарибальди, итальянский революционер, народный герой.
1872 Калвин Кулидж, 30-й президент США (1923-1929), государственный и политический деятель.
1899 Александр Пирогов, русский и советский оперный певец-бас, народный артист СССР.
1927 Джина Лоллобриджида, итальянская актриса, кавалер Ордена Почетного легиона.
1930 Фрунзик Мкртчян, советский актер театра и кино, театральный режиссер, народный артист СССР.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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