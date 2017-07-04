Доброе утро, Камчатка!

04.07.2017 04:31:43 (GMT+12)

Сегодня вторник, 4 июля 2017 года. По старому стилю 21 июня.



Мч. Иулиана Тарсийского (ок. 305). Обре́тение мощей прп. Максима Грека (1996).



Сщмч. Терентия, еп. Иконийского (I). Прпп. Иулия пресвитера и Иулиана диакона (V). Мчч. Арчила, царя Иверского (VIII), и Луарсаба II, царя Карталинского (1622) (Груз.).



Сщмч. Иоанна Будрина пресвитера (1918); прп. Георгия Лаврова исп. (1932); сщмчч. Алексия Скворцова, Павла Успенского и Николая Розанова пресвитеров, прмч. Ионы Санкова (1938); мч. Никиты Сухарева (1942).



По мусульманскому календарю — 10 шауваля [X] 1438 г. хиджры.



По еврейскому календарю — 10 таммуза 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



День независимости США.



4 ИЮЛЯ В ИСТОРИИ



1776 Подписана Декларация независимости США.



1865 Вышло первое издание книги Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране Чудес».



1900 Из Кронштадта на поиски мифической Земли Санникова вышла экспедиция Эдуарда Толля.



1957 Состоялся первый полет пассажирского самолета «Ил-18».



2007 Город Сочи был выбран столицей зимней Олимпиады–2014.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1790 Джордж Эверест, английский географ и геодезист, чьим именем названа высочайшая вершина мира.



1807 Джузеппе Гарибальди, итальянский революционер, народный герой.



1872 Калвин Кулидж, 30-й президент США (1923-1929), государственный и политический деятель.



1899 Александр Пирогов, русский и советский оперный певец-бас, народный артист СССР.



1927 Джина Лоллобриджида, итальянская актриса, кавалер Ордена Почетного легиона.



1930 Фрунзик Мкртчян, советский актер театра и кино, театральный режиссер, народный артист СССР.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



