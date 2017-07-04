Камчатский гороскоп, 4 июля

04.07.2017 04:27:53 (GMT+12)

Прогноз представляет Ольга НИКОЛАЕВА, работник банка:



Сегодня не стоит начинать новые дела, лучше заняться их завершением, подведением итогов.



Опасное место для водителей и пешеходов — улица Гастелло.



Рейтинг дня: 4-.



День благоприятен для жителей улиц Пограничной, Владивостокской, Лермонтова, Автомобилистов, районов КП, 10 км, 11 (в краевом центре), 26 км — аэропорт (в Елизове), поселка Усть-Камчатск и села Усть-Хайрюзово.