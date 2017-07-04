Камчатский гороскоп, 4 июля

04.07.2017 04:27:53 (GMT+12)
Прогноз представляет Ольга НИКОЛАЕВА, работник банка:
Сегодня не стоит начинать новые дела, лучше заняться их завершением, подведением итогов.
Опасное место для водителей и пешеходов — улица Гастелло.
Рейтинг дня: 4-.
День благоприятен для жителей улиц Пограничной, Владивостокской, Лермонтова, Автомобилистов, районов КП, 10 км, 11 (в краевом центре), 26 км — аэропорт (в Елизове), поселка Усть-Камчатск и села Усть-Хайрюзово.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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