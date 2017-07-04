Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 4 июля 2017 года

04.07.2017 04:24:00 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, Министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института Вулканологии и Сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



Метеорологический прогноз:



Южная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер южный 5-10 м/с, днем на юго-восточном побережье западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-10°С, при прояснениях 1-6°С, днем 14-19°С, при прояснениях до 23°С, на западном побережье 9-14°С.



Северная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 6-11°С, при прояснениях 1-6°С, днем 9-14°С, при прояснениях до 20°С.



Гидрологическая обстановка:



Неблагоприятное явление сохраняется на реке Камчатка - с. Верхне – Камчатск.

Выход воды на пойму отмечается на реках: Кашкан - с. Пущино, Камчатка - с. Верхне-Камчатск, Кирганик - с. Кирганик Мильковского района; Быстрая - с. Малки Елизовского района; Камчатка - п. Козыревск Усть-Камчатского района; Амчигача - с. Усть-Большерецк Усть-Большерецкого района; Апука - с. Ачайваям Олюторского района, без ущерба.



Природные пожары:

В связи с прогнозируемыми осадками практически на всей территории полуострова ожидается снижение классов пожарной опасности. Вероятность возникновения очагов природных пожаров оценивается как умеренная. Однако на территории Мильковского МР сохранится IV КПО, здесь риск возникновения природных пожаров оценивается как высокий.

Прогнозируемые классы пожароопасности по данным ИСДМ-Рослесхоз:

Алеутский МР – 1; Быстринский МР – 1; Елизовский МР – 3; Карагинский МР – 2; Мильковский МР – 4; Олюторский МР – 1; Пенжинский МР – 1; Соболевский МР – 1; Тигильский МР – 1; Усть-Большерецкий МР – 2; Усть-Камчатский МР – 2.



Сейсмологический прогноз:



В г. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений более 6 баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.



Прогноз вулканической активности:



Для авиации может быть опасна эксплозивная активность вулканов Шивелуч, Ключевской, Карымский и Безымянный. С учетом активности вулканов сохраняется вероятность (до 0,4) выпадения пепла в близлежащих населённых пунктах.



(Благодарим ГУ МЧС за предоставленные материалы).