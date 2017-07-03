Более 140 кг браконьерской икры изъято инспекторами рыбоохраны

03.07.2017 20:03:09 (GMT+12)

В пятницу, 30 июня, оперативной группой Северо-Восточного ТУ Росрыболовства на реке Камчатка задержан житель села Мильково, который осуществлял незаконный промысел лосося и заготавливал икру.



Инспекторы рыбоохраны изъяли у нарушителя 140,5 кг уже икры нерки в ястыках, а также сети, лодку и мотор, с помощью которых мужчина осуществлял незаконный промысел.



Еще трое нарушителей, работавших группой, были задержаны на следующий день на реке Камчатка, в районе села Долиновка. Их улов также оказался не малым. В общей сложности более 100 кг лосося и 9,6 кг готовой икры. Незаконно добытые водные биоресурсы, плавсредство и орудия лова изъяты.



По данным фактам проводится административное разбирательство, материалы будут направлены в полицию для принятия решения о возбуждении уголовных дел.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Северо-Восточного ТУ Росрыболовства

